Sondaggio - per Gli americani l'economia non è stata mai così in forma dopo il 2001 : Il giudizio degli americani sullo stato dell'economia non è mai stato tanto positivo da dopo il 2001. Il 71% degli americani afferma che l'economia è in buone condizioni, mentre solo il 27% le giudica scadenti: è quanto emerge da un Sondaggio pubblicato dalla Cnn. Nonostante la scarsa popolarità del presidente Donald Trump questi ...

Spoiler americani Beautiful : Flo vuole confessare a Hope che Phoebe è sua fiGlia : Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in America, di cui non si conosce la data della messa in onda in Italia, Flo sta avendo dei sensi di colpa nei confronti di Hope e più di una volta voleva rivelarle tutta la verità circa sua figlia Beth, che lei crede essere morta. La storia infatti si sta complicando, ma la figlia di Reese, Zoe, vuole che tutti resti esattamente com’è. Anticipazioni Beautiful: Reese scappa da Los Angeles Come forse ...

Russiagate - Cohen attacca Trump : 'Truffatore e imbroGlione - ha mentito aGli americani' : 'Io so chi è Donald Trump. Un razzista, un truffatore, un bugiardo . Non voleva fare il presidente ma vendere il suo marchio. E mi vergogno di aver preso parte ai suoi illeciti invece di ascoltare la ...

Usa - Cohen al Congresso : “Trump mentì aGli americani sui negoziati per la Tower a Mosca. E sapeva delle mail anti-Clinton” : Donald Trump sapeva e diresse i negoziati sulla Trump Tower a Mosca attraverso la sua campagna e su questo “ha mentito agli americani”. Davanti alla Commissione di controllo della Camera Michael Cohen, ex legale del presidente degli Stati Uniti condannato a tre anni di carcere per frode fiscale, falsa testimonianza e violazione del codice elettorale, punta il dito contro il suo ex assistito. Tutto come da copione. Ascoltato martedì a ...

Cohen su Trump : «Mi vergogno di aver collaborato - ha mentito aGli americani» : L’ex avvocato del presidente americano alla commissione Vigilanza della Camera: «Mi vergogno di aver preso parte alle sue azioni, è un truffatore». E consegna un assegno per un valore di 35mila dollari firmato da Trump come rimborso per i pagamenti in cambio del silenzio alle donne che sostenevano di avere avuto rapporti con lui

Cohen al Congresso - Trump ha mentito aGli americani : Donald Trump nel 2016 sapeva e diresse i negoziati sulla Trump Tower a Mosca attraverso la sua campagna e ha mentito su questo agli americani: lo afferma l'ex legale del tycoon Michael Cohen davanti ...

Social media - il 54% deGli italiani li usa - contro il 70% deGli americani : Social media, il 54% degli italiani li usa, contro il 70% degli americani E’ molto probabile che c’entri l’età media della popolazione. E che non sia una coincidenza il fatto che proprio Italia, Germania, Giappone, i Paesi più vecchi al mondo, siano anche tra quelli, in Occidente, in cui la popolazione è meno sui Social media. Sono il 54% del totale gli italiani che li usano, ma si scende al 44% in Germania e al 43% in ...

Apnee ostruttive da sonno : le nuove linee guida di trattamento con PAP deGli esperti americani : 18 FEB - L'American Academy of Sleep Medicine , AASM, ha pubblicato su Journal of Clinical Sleep Medicine le nuove linee guida sull'uso della terapia con PAP , positive airway pressure , nelle Apnee ...

'Gli americani vi abbandoneranno'. Il messaggio di Assad ai curdi : Per proteggersi, i curdi hanno avviato un riavvicinamento con il potere di Damasco e stanno cercando di negoziare una soluzione politica per preservare la loro semi-autonomia. I colloqui però stanno ...

Afghanistan : Gli americani se ne vanno - Pilatus rimane : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Gli americani di State Street spiegano perché l'Italia è fonte di stress per l'eurozona : Milano. Il paese che ha richiamato il suo ambasciatore dall'Italia, la Francia, è anche quello che ha il sistema bancario più esposto nei confronti del nostro paese attraverso investimenti in titoli di debito pubblico, in altre banche, in asset finanziari come i derivati e in attività private. Il se

Venezuela - perché è scontro suGli aiuti umanitari americani? : Venezuela, perché è scontro sugli aiuti umanitari americani? Sono ormai venti le nazioni dell’Unione Europea che hanno riconosciuto Juan Guaidò presidente del Venezuela. In totale, sono circa quaranta gli Stati che hanno offerto sostegno all’autoproclamatosi presidente. Nonostante questo, la battaglia diplomatica intorno al destino del paese non è affatto terminata. Piuttosto, continua a giocarsi su molteplici tavoli. A proporsi ...

World Bank - Gli americani propongono David Malpass presidente : NEW YORK - Trump ha scelto David Malpass come candidato americano per la presidenza della Banca mondiale. La notizia anticipata da Politico, sarà ufficializzata dalla Casa Bianca oggi dopo il discorso ...

Venezuela nel caos - Maduro : Guaidò agente deGli americani. Personale ambasciata Usa lascia il Paese : Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha ribadito oggi a Caracas che il presidente del Parlamento, Juan Guaidò, che si è auto proclamato presidente, 'è un agente dei gringos' americani. In una ...