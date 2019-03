F1 | Flavio Briatore molto critico sulla Ferrari | “La Mercedes dominerà anche quest’anno”

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il primo GP del Mondiale 2019 di Formula Uno ha emesso i propri verdetti:promossa a pieni voti all’Albert Park di Melbourne (Australia) erimandata al prossimo round in Bahrein. Una Rossa attesa come non mai dopo i confortanti test tenutisi a Barcellona (Spagna) ma poi costretta a fare i conti con l’amara realtà di un quarto e quinto posto, con il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc, lontani quasi un minuto dal vincitore Valtteri Bottas.Tanto si è scritto sulle cause di questa debacle e sono molti a credere che il vero valore della monoposto di Maranello non si sia visto. Del partito degli “scettici” c’è l’ex Team Principal della Renaultche, in un’intervista rilasciata a Radio Capital, non ha lasciato troppe speranze al Cavallino Rampante: “Il Mondiale dellasaràduro. ...

OA_Sport : #F1 Flavio #Briatore non crede alle giustificazioni della #Ferrari e prevede un dominio della #Mercedes anche quest… - PopoloAlonsista : #F1 Flavio #Briatore critica la troppa tecnologia in Formula 1 e vede la #Ferrari lontana dalla lotta per il titolo… - f1world_it : Formula 1 | Flavio Briatore: “La Ferrari non ha ridotto il gap con la Mercedes”: Dopo il… -