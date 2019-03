E se a non andare d’accordo fossero William e Harry?

L'Isola dei famosi - lutto in famiglia per Maddaloni : non si esclude che possa andare via : Un grave lutto in queste ore ha colpito la famiglia Maddaloni, tra cui il campione Marco che come ben saprete in queste settimane sta portando avanti la sua sfida alL'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza condotto da Alessia Marcuzzi. A dare la triste notizia sui social è stato Clemente Russo, sposato con la sorella di Marco Maddaloni, il quale ha annunciato la morte della mamma di Gianni Maddaloni, il grande judoka famoso in ...

Roma : Nzonzi vuole andare via! Preferenza alla Premier - ma non ci sono offerte : Steven Nzonzi può salutare la Roma dopo una sola stagione. Il Campione del Mondo con la Francia, arrivato dal Siviglia in estate, non ha legato con la tifoseria, ha chiuso i social e spinge per tornare in Inghilterra, dove vive il figlio. Lo scrive gazzetta.it , con i ...

Elena Santarelli piange la piccola Marzia : "Dolore incolmabile - la vita non deve andare così" : La bambina era ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma insieme al figlio della showgirl Jack, che sta combattendo la...

D’Anna (ONB) : “Greta Thunberg strumentalizzata” - “facile convincere milioni di studenti a non andare a scuola” : Vincenzo D’Anna è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Su Greta Thunberg il presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi ha dichiarato: “Apprezzo questa giovane ragazza che ha una malattia cronica, piuttosto rara e fastidiosa, che credo abbia tratto dalle sue sofferenze e ...

Easyjet si ritira - Delta vuole entrare solo col 10% - Fs non vuole andare oltre il 30. La partita Alitalia si complica : così resta sul groppone dello Stato : Tra defezioni e riduzioni delle partecipazioni previste, il peso della nuova Alitalia rischia di ricadere sempre più solo sulle spalle dello Stato. Saranno però così larghe da poterlo sopportare ancora? Le percentuali (e le relative cifre in termini di milioni) dell'impegno dei privati calano sempre di più e tutto fa pensare che la torta andrà ridistribuita tra chi resta, ossia la parte pubblica (Fs e Tesoro). ...

Roma - Pallotta distrugge Monchi : “mi sono fidato di lui e rischiamo di non andare in Champions” : Il presidente della Roma ha risposto alle parole di Monchi, presentato oggi ufficialmente come nuovo direttore sportivo del Siviglia Non sono affatto piaciute a James Pallotta le parole di Monchi, ex direttore sportivo della Roma passato ufficialmente al Siviglia. Il numero uno giallorosso ha replicato duramente alle parole dello spagnolo, espresse nel corso della conferenza stampa di presentazione andata in scena questa mattina. Alfredo ...

Al Bano non ci sta e fa ricorso a Strasburgo : “Lui cittadino del mondo e amico di tutti - deve essere libro di andare in Ucraina” : La “guerra” tra Al Bano e l’Ucraina continua. Il cantante è stato inserito nella ‘lista nera’ degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. L’elenco è compilato e aggiornato dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale dell’Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. Ma Al Bano non ci sta e attraverso il suo ...

Ospina - inchiesta dell'Asl Napoli 1 : «non doveva andare al San Paolo» : Per fortuna si è trattato solo di un grande spavento. Ma scatta un'inchiesta della Asl Napoli 1 sulle modalità del soccorso e sulle decisioni assunte dai responsabili del servizio...

Per la Asl Napoli 1 Ospina non doveva andare al San Paolo (privo di neurochirurgia) : Il responsabile del 118 Il quotidiano Il Mattino scrive che ci sarà un’inchiesta dell’Asl Napoli 1 per appurare le responsabilità di chi avrebbe indirizzato Ospina all’ospedale San Paolo – “che è privo di una neurochirurgia, disciplina indispensabile per il trauma cranico” – e non al Cardarelli. Il Mattino intervista Giuseppe Galano responsabile della centrale del 118 che spiega: Nel caso di un trasporto in ...

'non mandare a pu... la tua vita' - la campagna shock anti-prostituzione di Montesilvano. Proteste : 'Slogan? Insulto' : Secondo Sylvia Rivera di Arcigay Chieti , dietro queste frasi "istituzionali" si "nasconde un mondo di misoginia e di offese così ampiamente interiorizzate nella morale comune da far passare in ...

“non mandare a pu… la tua vita” - la campagna shock anti-prostituzione di Montesilvano. Proteste : “Slogan? Insulto” : “Non mandare a puttane la tua dignità”, “Non mandare a puttane la tua famiglia”, “Non mandare a puttane la tua salute”, “Non mandare a puttane la tua vita”. Il Comune di Montesilvano (Pescara) lancia una campagna contro la prostituzione, e per farlo si affida a questi quattro cartelli, ognuno caratterizzato da un colore diverso. Anzi, arriva ad adottarli come immagini di copertina della pagina Facebook ufficiale. “Siamo consapevoli che desta ...

Mertens : «In Cina? Qui sto bene - non voglio andare via» : Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro l’Udinese: «Segnare fa bene ma l’importante sono i tre punti. Abbiamo subito due gol stupidi e non si può. Sono tre punti molto importanti dopo un pareggio in cui meritavamo di più». Cali di tensione? «Sono anche gli avversari che giocano bene. Ma può essere anche un po’ di stanchezza perché giochiamo tante partite. Meritavamo di ...

