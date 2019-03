Di Maio | ' Per la sicurezza imitiamo gli Usa' Ma Salvini | ' Mi tengo stretto il modello

Di Maio accordo con Cina : grandissima opportunità per tutti : Di Maio:"Posso assicurare che l'accordo con la Cina rappresenta una grandissima opportunità per tutti noi, in cui ho creduto dal mio primo giorno.

Italia-Cina - gli affari al centro della visita. Di Maio : "Primo Paese del G7 a firmare - opportunità per noi" : L'Italia è ormai per la Cina il quarto partner commerciale tra i paesi europei.' 'Vogliamo guardare avanti con ottimismo per cogliere queste opportunità - ha detto ancora Ferro - l'economia italiana ...

Di Maio : 'Di Battista? Ha problemi personali - lo lasciamo un po' in pace' : 'Ci sentiamo sempre con Alessandro. Lui ha sempre detto di essere il primo attivista del Movimento, ha sempre detto che voleva ripartire, ci darà una mano. Poi come ha detto sta attraversando problemi ...

Conte è Pinocchio - Salvini e Di Maio sono il gatto e la volpe : l'ultima opera di TvBoy : Su un muro situato nei pressi del Parlamento, a Roma, è comparsa la nuova opera dello street artist celebre per il bacio tra...

Piazzapulita - Romano Prodi nefasto : "A settembre-ottobre..." - il grande rischio per Salvini e Di Maio : "Risultati e consenso sono due cose diverse. A settembre-ottobre ci sarà la resa dei conti per questo governo". Romano Prodi, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, consulta la sua sfera di cristallo e sentenzia: arriveranno tempi duri per Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. An

E Di Maio vola negli Usa per rassicurare Trump : Un colpo al cerchio e uno alla botte, un'intesa con Pechino e una visita riparatoria negli Usa a pochi giorni di distanza. È la diplomazia stile Cinque Stelle, i promotori dell'accordo con la Cina che ...

Mara Maionchi : "Rapper troppo ripetitivi. Io al Festival di Sanremo? Sì - ma solo come valletta"

La giunta Raggi adesso è in bilicoDi Maio : basta superficialità : Le telefonate alla sindacadel leader 5 Stelle, arrabbiatoperché Frongia non ha avvisatoper tempo i vertici dell’indagine Lo smarrimento dei parlamentari

Senato boccia mozione sfiducia Toninelli. Diciotti : ok archiviazione per Di Maio-Conte-Toninelli : ...2018 a Catania il procuratore Zuccaro aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta su Salvini per sequestro di persona aggravato ritenendo che il ministro fosse 'giustificato dalla scelta politica, ...

Bus incendiato a Milano - Viminale pronto a dare cittadinanza a Rami. Di Maio : “Ha rischiato la sua vita per i compagni” : Il governo ha deciso di concedere la cittadinanza italiana per meriti speciali aRami Shehata, il ragazzino-eroe che per primo mercoledì è riuscito a dare l’allarme e avvertire i carabinieri di quanto stava accadendo a bordo del bus dirottato e poi incendiato dall’autista Sy sulla Paullese. Una decisione che era stata sollecitata in mattinata dal vicepremier Luigi Di Maio e che ha trovato il plauso anche del ministro ...

