Boxe – Lo spettacolo torna a Firenze con tre incontri speciali : Fabio Turchi sul ring : Matchroom Boxing Italy, Opi Since 82 e Dazn ritornano a Firenze il 26 aprile: Fabio Turchi la stella della serata. Tre incontri titolati nella grande notte di Boxe di Firenze, in diretta su DAZN Matchroom Boxing Italy, Opi Since 82 e DAZN ritornano a Firenze venerdì 26 aprile per il terzo appuntamento della storica joint venture in Italia, che vedrà l’emergente Fabio Turchi salire sul ring della Tuscany Hall per la cintura WBC ...

Boxe - Anthony Joshua torna sul ring : sfiderà Miller il 1 Giugno : Boxe, Anthony Joshua torna sul ring: sfiderà Miller il 1 Giugno Dopo tanti indugi, il campione britannico Anthony Joshua ha finalmente reso noto il suo prossimo match. In data 1 Giugno combatterà contro il 30enne americano Jarrell Miller sul ring del Madison Square Garden di New York. Debutto assoluto in America per Joshua, il quale si sente in qualche modo insidiato dalla fama crescente di Deontay Wilder e Tyson Fury, autori di uno ...

Boxe - Anthony Joshua torna a combattere : il Campione del Mondo dei massimi sfiderà Miller a New York : Dopo tanto vociferare e dopo tante mancate conferme arriva finalmente l’ufficialità: Anthony Joshua tornerà a combattere il prossimo 1° giugno e per la prima volta in carriera salirà sul ring negli USA, ad accogliere il britannico sarà il Madison Square Garden di New York. Il Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO affronterà Jarrell Miller al di fuori del suo Paese natale: il 29enne è imbattuto con un record di ...

Boxe - Davis vs Ruiz : “The Tank” torna sul ring contro Hugo Ruiz : Boxe, Davis vs Ruiz: “The Tank” torna sul ring contro Hugo Ruiz Boxe, Davis vs Ruiz: “The Tank” torna sul ring contro Hugo Ruiz Il pugile 24enne originario di Baltimora Gervonta Davis, difenderà il suo titolo WBA nei superpiuma contro Hugo Ruiz. L’incontro tra Gervonta e il messicano si terrà Sabato 9 Febbraio a Carson (California), nell’impianto sportivo Dignity Health Sports Park. Il match, sarà visibile su DAZN alle ...

“Prendiamo a pugni il Parkinson sul ring. Con la Boxe siamo tornati a goderci la vita” : “Mi alleno con il gruppo da tempo. Miglioramenti? Senz’altro: già il fatto di stare insieme conta. Sa, si pensa spesso di rimanere a casa: e invece muoversi, con la nostra malattia, fa sempre bene”. Renato ha 66 anni ed è un ex dirigente sportivo. È molto timido e riservato. Non aveva mai parlato prima della sua malattia in pubblico. Ci ha messo un anno e mezzo per unirsi al gruppo, ma ora c’è, ed è una presenza costante. Si chiama Rock ...

Boxe - Sergey Kovalev torna sul trono : Campione WBO dei massimi leggeri - sconfitto Alvarez nella rivincita : Sergey Kovalev è tornato sul trono, il micidiale russo ha sconfitto il colombiano Eleider Alvarez con verdetto unanime ai punti (116-112, 116-112, 120-108) e ha così riconquistato il Mondiale WBO dei massimi leggeri che aveva perso lo scorso 4 agosto proprio contro il sudamericano. Al Ford Center di Frisco (Texas, USA), dove in precedenza Carmine Tommasone aveva sfidato Oscar Valdez per il Mondiale WBO dei pesi piuma, il 35enne ha dominato in ...