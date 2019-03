Anticipazioni trono classico | Luca Daffrè si dichiara per Angela Nasti

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019)ha scelto di dare l'esclusiva ade non corteggiare più Giulia Cavaglia. successo durante la puntata registrata martedì 19 marzo e che vedremo in onda la prossima settimana.non è stato portato in esterna dalle due troniste, ma ha chiesto di poter passare ugualmente del tempo con loro per poi poter prendere una decisione. Conc'è stata una forte lite e nonostante il ragazzo trovi lapiù infantile di Giulia, ha comunque deciso di restare solo per lei. Giulia, invece, si è lasciata andare con Manuel Galiano, i due si sono avvicinati molto e sono quasi arrivati al bacio. Con Giulio Raselli, invece, è andata meno bene, in quanto lui l'ha riempita di domande e lei l'ha bloccato, affermando che lo trova alquanto pesante. Nello studio erano presenti anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: l'ex tronista Riccardi che ha avuto la possibilità di ...

SmorfiaDigitale : Anticipazioni Trono Over: Maria De Filippi furiosa caccia via Gian Battista - vivranda : Io che mostro alle mie amiche le anticipazioni del trono over #uominiedonne - chiaandreotti00 : RT @marikaamen: Io che leggo le anticipazioni del trono over con la furia mariana che finalmente si abbatte su Gianbattista: #uominiedonne… -