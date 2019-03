Vercelli | operatore violenta due ragazzine in una comunità per minori

fanpage

(Di giovedì 21 marzo 2019) Tutto era partito da una telefonata delle vittima, interrotta probabilmente proprio dal suo aguzzino. L'uomo, di nazionalità somala, preso mentre fuggiva in Francia con un biglietto di sola andata. Le vittime hanno 11 e 17 anni.

