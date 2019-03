Upas | puntate dall' 1 al 5 aprile | Alberto e Marina potrebbero essere in disaccordo

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Lunedì 1torna in televisione la longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole'. Gli spoiler degli appuntamenti che verranno trasmessi sulle reti Rai fino a venerdì 5rivelano che Michele non avrà modo di riflettere sui pericoli derivantia presa di posizione assunta parlando degli episodi di bullismo, ovvero quelli che hanno visto coinvolto Scaglioni. Il giornalista non penserà che gli studenti possano prendersela con una delle persone della sua famiglia, considerandolo magari un modo per colpire Michele.continueranno i litigi, Roberto si sentirà stanco del clima creatosi all'interno delle imprese Viscardi. L'imprenditore vorrà valutare le conseguenze del patto proposto da Valerio, nel frattempo Niko potrà divertirsi per via dello scherzo organizzato da Raffaele e Renato. Niko sarà evidentemente preoccupato per Susanna, che deciderà di recarsi in ...

Serial_Trasher : RT @michele_menard: Tre puntate con il fiato sospeso e non c'è manco scappato il morto #upas - michele_menard : Tre puntate con il fiato sospeso e non c'è manco scappato il morto #upas - I_Love_80 : Cioè tre puntate su questo e poi Manlio non ammazza neanche una mosca? #upas -