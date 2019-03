Terrore bus | Di Maio | cittadinanza a Ramy

Il racconto di un'ora di Terrore sul bus sequestrato : Roma, 21 mar., askanews, - un'ora e un quarto con un coltello puntato alla gola. Tiziana Magarini, la collaboratrice scolastica a bordo del pullman dirottato ieri nel milanese, racconta i momenti di ...

San Donato Milanese - Terrore sul bus. L'autista Sy : 'Volevo usare bambini come scudo' : 'Volevo andare a Linate per prendere aereo e tornare in Africa' "Volevo andare a Linate per prendere un aereo e tornare in Africa e usare i bambini come scudo": così ha raccontato a chi lo ha ...

Bus sequestrato - la collaboratrice scolastica : “Era tranquillo poi mi ha puntato coltello alla gola. Un’ora di Terrore” : “E’ stata un’ora e un quarto di terrore. L’autista lo conoscevamo da un paio di mesi. Durante il viaggio di andata era tranquillo. Al ritorno inveve, appena siamo saliti, ha messo le catene alle porte per non farci uscire e puntandomi un coltello contro mi ha obbligato a legare i bambini, a spargere benzina e a coprire i finestrini del bus”. Così Magarini Tiziana, collaboratrice scolastica dell’Istituto ...

Terrore sul bus - a caccia del video : Ousseynou Sy , l'autista di origine senegalese arrestato dopo aver dirottato un bus con a bordo degli studenti di Crema, ha 'nascosto' i suoi guai all'azienda, secondo quanto emerge da fonti ...

Investigatori a caccia al video di Ouesseynou Sy. Cosa diceva l'autista del bus del Terrore : Investigatori e inquirenti che indagando sul caso di Ouesseynou Sy, l'autista che ha sequestrato e incendiato il bus con 51 ragazzi ed è stato arrestato mercoledì, stanno cercando di acquisire il ...

Terrore su bus a caccia del video di Sy : 12.08 Investigatori e inquirenti che indagano sul caso di Ouesseynou Sy, autista a che ha sequestrato e incendiato il bus con 51 ragazzini ed è stato arrestato ieri, stanno cercando di acquisire il video-manifesto postato dall'uomo sul suo canale privato di una piattaforma web e inviato ai suoi conoscenti in Italia e in Senegal. Nel filmato l'uomo spiegava le ragioni del suo 'gesto eclatante' contro le politiche migratorie italiane. Del video ...

Terrore sul bus a Milano - pm : ha agito per la strage dei migranti : Roma, 21 mar., askanews, - È accusato di strage, sequestro di persona, incendio e resistenza, con l'aggravante di aver agito con finalità di terrorismo Ousseynou Sy, il 47enne di origini senegalese ...

Terrore bus : caccia al video di Sy : ANSA, - MILANO, 21 MAR - Investigatori e inquirenti che indagando sul caso di Ouesseynou Sy, l'autista che ha sequestrato e incendiato il bus con 51 ragazzi ed è stato arrestato ieri, stanno cercando ...

San Donato Milanese - Terrore sul bus di studenti. Paura ma voglia di normalità tra gli studenti a scuola : Si sta cercando di tornare alla normalità alla scuola di Crema dopo che ieri un autista ha bruciato un pullman rischiando di uccidere 50 alunni . Buona parte di loro ancora non è arrivata all'istituto,...

Il giorno di Terrore a Milano : quello che sappiamo sull'autista che ha dirottato e incendiato lo scuolabus : Dalle 11.20, quando i 51 studenti della media di Crema salgono sul bus guidato da Ousseynou Sy, alle 12, quando i carabinieri li salvano dalle fiamme: la dinamica del sequestro e la ricostruzione degli investigatori

Terrore nel bus di Milano con 51 studenti - l'autista era pronto a fare una strage : Ousseynou Sy, 47 anni, autista italiano di origini senegalesi, è accusato di sequestro di persona, strage, incendio e resistenza. I ragazzi sono riusciti a fuggire prima che l'autobus prendesse fuoco. ...

Autobus in fiamme a Milano - cosa è successo nei 50 minuti di Terrore : Sono circa le 11 quando un bus di Autoguidovie carica 51 studenti della scuola media Vailatti di Crema più un professore e una bidella, per riportarli in classe dopo l’ora di ginnastica. Al volante c’è Ousseynou Sy, che da 15 anni fa servizio per queste linee. Il percorso di pochi minuti viene deviato dall’autista che sequestra l’Autobus, dice di voler raggiungere l’aeroporto di Linate e che nessuno scenderà vivo. Ordina al professore di legare ...

Autobus in fiamme a Milano - cosa è successo nei 50 minuti di Terrore - : L'autista Sy ha caricato a bordo 51 ragazzi delle scuole medie, ha dirottato il bus per dirigersi a Linate. Ha cosparso il mezzo di benzina e gli ha dato fuoco sulla Paullese ma gli studenti erano ...

Bus a fuoco - carabiniere sul posto : 'Terrore in occhi ragazzi' : Milano, 20 mar., askanews, - 'Abbiamo visto terrore negli occhi dei ragazzi'. L'uomo alla guida dell'autobus dirottato verso Linate con 51 bambini a bordo 'non sembrava alterato né in preda alla ...