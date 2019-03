Scoperta una loggia segreta a Castelvetrano | 27 arresti In manette anche alcuni

Corruzione : Scoperta una loggia segreta in Sicilia - 27 arresti : Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Trapani contro un vasto sistema corruttivo guidato una loggia segreta in grado di condizionare la politica. Sono 27 gli ordini di arresto chiesti dalla procura in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip di Trapani, mentre altre 10 persone sono indagate a piede libero per numerosi reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia ...

Castelvetrano - Scoperta una superloggia segreta. Favori dai politici : ai domiciliari l'ex deputato Cascio : Castelvetrano, la città dei misteri. Non solo attorno al superlatitante Matteo Messina Denaro. Ora, salta fuori pure una superloggia segreta formata da massoni, politici e professionisti che riusciva ...

Castelvetrano - Scoperta una loggia segreta. Favori dai politici : ai domiciliari l’ex deputato Cascio : Nella città di Messina Denaro, un gruppo di potere guidato dall’ex deputato regionale Lo Sciuto, arrestato pure l’ex sindaco Errante

Scoperta una componente sconosciuta della Via Lattea : Alcuni astronomi hanno scoperto una componente della Via Lattea prima sconosciuta, utilizzando il telescopio VISTA all’Osservatorio dell’ESO al Paranal. Mappando le posizioni di alcune stelle variabili appartenenti alla classe nota come Cefeidi, si è trovato nel rigonfiamento centrale un disco di stelle giovani nascosto dietro a spesse nubi di polvere. Un’equipe di astronomi, guidata da […] L'articolo Scoperta una componente ...

Il ministro Toninelli a Tg2 Motori sponsorizza l'auto elettrica - poi la giornalista fa una Scoperta : Un'intervista al volante, ma che rischia di diventare un boomerang per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Intervistato da Maria Leitner per la rubrica Tg2 Motori,...

Toninelli a Tg2 Motori sponsorizza l'auto elettrica - poi la giornalista fa una Scoperta : Un'intervista al volante, ma che rischia di diventare un boomerang per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Intervistato da Maria Leitner per la rubrica Tg2 Motori,...

Supercopa Argentina - alla Scoperta di una competizione recente : L’edizione della Supercopa Argentina relativa all’anno 2018 si disputerà quest’anno in data 2 maggio; così è stato deciso dall’AFA a meno di stravolgimenti dell’ultimo minuto.Supercoppa, Storie, Sudamerica, Argentina / La notizia è venuta fuori sul sito della Copa Argentina con i dettagli dell’incontro; quest’anno sarà Boca juniors contro Rosario Central la sfida che assegnerà il trofeo.Sulla ...

Tumori - Salvini : “Eccezionale Scoperta dei ricercatori italiani - ogni tanto una buona notizia” : “ogni tanto una buona notizia! Eccezionale scoperta del team di ricercatori italiani guidati dal professor Antonio Giordano, siete il simbolo dell’ingegno del nostro Paese nel mondo“. Questo il commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini ad un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui ha condiviso un articolo di MeteoWeb dove si riporta la notizia di un porto scoperta medica. Salvini si è complimentato ...

Tumori : identificata una proteina in grado di risanare le cellule malate - l’eccezionale Scoperta è opera di studiosi italiani : Una proteina, già nota per il suo ruolo nella regolazione dell’espressione genica, ovvero la ‘strada’ che dal gene porta alla produzione della proteina corrispondente, ha un compito ancora più importante: previene l’accumulo di mutazioni e l’insorgenza di malattie come il cancro. La sua sigla è HNRNPD e gli studiosi che hanno scoperto il suo ruolo sono i ricercatori del gruppo di Antonio Giordano, Direttore ...

Eni annuncia una importante Scoperta di petrolio nell'offshore dell'Angola : Eni annuncia una nuova e importante scoperta di petrolio nelle acque profonde dell' offshore dell'Angola . La scoperta, relativa al prospetto esplorativo Agogo del Blocco 15/06, è stimata contenere ...

In Puglia è stata Scoperta una barriera corallina : Il mare e le condizioni climatiche non sono di certo quelle dei tropici e della zona equatoriale, ma anche l’Italia ha la sua barriera corallina. La Puglia, per la precisione. Ad annunciare la scoperta alla Gazzetta del Mezzogiorno sono stati i ricercatori del dipartimento di Biologia dell’univesità di Bari: una squadra di sommozzatori ha trovato una scogliera corallina tra i 40 e i 55 metri di profondità a una distanza di circa 2 ...

Windows 7 : Scoperta una vulnerabilità zero-day : I ricercatori di Google hanno scoperto una nuova vulnerabilità, in Windows 7 e nelle precedenti versioni, che mette a rischio i suoi utenti. vulnerabilità zero-day Le falle di questa tipologia racchiudono exploit, carenze di programmazione e debolezze che ancora non hanno una soluzione definitiva o una patch di sicurezza per ridurre i rischi. La scoperta della vulnerabilità è stata fatta da Google durante alcune ricerche. Il pericolo dietro la ...

Scoperta una stella misteriosa che riaccende l'ipotesi degli alieni : Scoperta una sorella ancora più anomala della famosa Tabby Star , che aveva acceso la fantasia perché le oscillazioni della sua luminosità avevano suggerito la presenza di strutture aliene nella sua ...

La terribile verità dietro la Scoperta del cadavere murato in una villa in Brianza : Non poteva accettare di essere stata lasciata e ha covato per un anno e oltre la vendetta”. Ha spiegato così le motivazioni dell'omicidio dell'albanese 42enne Astrit Lamaj, il procuratore capo di Monza, Maria Luisa Zanetti parlando della mandante, una donna di 64 anni siciliana ma residente a Genova. Un 'cold case', rimasto irrisolto per cinque anni, dal 15 gennaio del 2013, anno della sparizione, fino all'autunno scorso, quando le ossa della ...