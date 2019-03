Perde portafogli col primo stipendio. Anziano glielo riconsegna: “I soldi facili non arricchiscono” (Di giovedì 21 marzo 2019) A smarrire il denaro un operaio ventenne di origini romene. Senza speranze era andato a fare denuncia mai avrebbe pensato di ritrovarlo già lì dai carabinieri e con tutti i soldi dentro, ben 1.250 euro. I fatti a Piove di Sacco, in provincia di Padova.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di giovedì 21 marzo 2019) A smarrire il denaro un operaio ventenne di origini romene. Senza speranze era andato a fare denuncia mai avrebbe pensato di ritrovarlo già lì dai carabinieri e con tutti identro, ben 1.250 euro. I fatti a Piove di Sacco, in provincia di Padova.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

ClaudioChiari : @Momocha09154807 @matteosalvinimi Processare per quale reato? Per aver difeso i ns confini da immigrazione clandest… - Today_it : A smarrire il portafoglio un operaio ventenne: prima lo spavento, poi il colpo di scena - simocupi : Perde il portafogli, glielo ritrova un pescatore marocchino: stretta di mano in Commissariato -