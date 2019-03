Olanda | populisti primo partito Senato

Elezioni Olanda - i populisti di Thierry Baudet entrano per la 1ª volta al Senato La coalizione di Rutte perde maggioranza : Forum voor Democratie, la formazione di estrema destra guidato dal populista Thierry Baudet, entra per la prima volta in Senato dove diventa la seconda forza dietro al Volkspartij voor Vrijheid en Democratie del primo ministro Mark Rutte. E’ il risultato delle Elezioni provinciali tenute ieri in Olanda, che hanno assunto il valore di un referendum sulla politica del premier, la cui fine di campagna elettorale è stata segnata dalla ...