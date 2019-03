Niente squalifica per Ronaldo | la Uefa decide stabilisce solo una multa

Sollievo Juventus : Niente squalifica per Cristiano Ronaldo - i dettagli : Cristiano Ronaldo non pagherà a caro prezzo la sua esultanza in Juventus-Atletico Madrid come paventato nei giorni scorsi, solo una multa per il portoghse Cristiano Ronaldo solo multato. Questa la decisione dell’Uefa dopo l’esultanza di CR7 durante la gara tra la Juventus l’Atletico Madrid. Si è temuto per diversi giorni che potesse arrivar una squalifica di un turno per il fenomeno portoghese, dato che la sua esultanza ...

Niente squalifica per Simeone - sarà in panchina per Juventus-Atletico Madrid : Ad Allegri multa più salata Tanto clamore per nulla. La Uefa non ha squalificato Diego Simeone per la discussa esultanza nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions tra Atletico Madrid e Juventus, gara che si è conclusa con il punteggio di 2-0. La Uefa lo ha punito con una multa di 20mila euro. Multa più onerosa per Massimiliano Allegri: 30mila euro e anche un’ammonizione perché la sua squadra si è presentata in ritardo ...

Niente squalifica - Simeone multato per il gesto in Atletico-Juve : Il brutto gesto compiuto da Diego Pablo Simeone durante la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus non ha portato a una squalifica per il tecnico dell’Atletico Madrid. Dopo il gol di Gimenez, Simeone aveva esultato con un gesto volgare, per il quale si attendevano provvedimenti da parte della […] L'articolo Niente squalifica, Simeone multato per il gesto in Atletico-Juve è stato realizzato da Calcio e ...

Serie A - giudice sportivo : 10 squalificati. Inter - Niente multa per i cori razzisti : La 22ª giornata di campionato si è chiusa, ma tra pochi giorni, giovedì con Lazio-Empoli, si scenderà già nuovamente in campo. Il giudice sportivo ha annunciato le sanzioni per il prossimo turno. ...