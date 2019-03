Infezioni sessuali | come proteggersi e chi è più a rischio

dilei

(Di giovedì 21 marzo 2019) Quando si parla disessualmente trasmissibili, il primo pensiero va al virus dell’HIV o AIDS, ma questa non è l’unica malattia interessata. Ci sono infatti circa 30 diversi agenti patogeni che possono essere contratti attraverso un rapporto sessuale non protetto e possono avere conseguenze anche gravi sulla salute della persona.Le patologie che si possono contrarre vanno, infatti, dalla gonorrea alleuro-genitali e anorettali, alla sifilide, al granuloma, fino all’herpes genitale e all’epatite.Purtroppo si tratta ancora di un argomento tabù nel nostro paese, dove non c’è un’adeguata educazione su queste tematiche, importante soprattutto nel momento in cui l’età a cui si inizia ad avere una vita sessuale attiva è sempre più bassa.Il contagio avviene solo attraverso uno scambio di liquidi corporei, tramite microrganismi che vengono introdotti all’interno ...

