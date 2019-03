Flat tax | Tria | ipotesi con legge Bilancio

Tria : "Nessuna ipotesi Flat tax" : ''Sarà in sede di predisposizione della prossima manovra di bilancio che potranno essere esplicitate le diverse ipotesi di riforma fiscale addizionali''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso del question time del Senato, rispondendo a una domanda sulla flat tax. In quella sede ''saranno approfondite tutte le proposte'', assicura Tria. ''Ma al momento ...

Flat tax - Tria : 'Le ipotesi si fanno con la legge di Bilancio' : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time al Senato, ribadendo che si tratta "dell'avvio di un processo di riforma coerente con gli indirizzi del programma di governo e secondo la ...

Busta paga o Flat tax per dipendenti pubblici e privati - quale conviene : Busta paga o Flat tax per dipendenti pubblici e privati, quale conviene Confronto Flat tax contro Busta paga dipendenti L’entrata in vigore della Flat tax nel 2019 potrebbe cambiare il pensiero di chi fino a oggi riteneva più conveniente ricevere una Busta paga ogni mese, piuttosto che fatturare in qualità di lavoratore autonomo. La Flat tax andrà infatti a cambiare le carte in tavola, sotto l’aspetto dei redditi. Con le partite Iva che ...

Perché la Flat tax leghista è semplicemente inverosimile : Secondo quanto affermato dal sottosegretario Siri, la proposta di "flat tax per nuclei familiari con redditi complessivi fino a 50mila euro" avrebbe un costo per il bilancio dello Stato di 12 miliardi di euro e verrebbe finanziata senza aumenti di altre imposte a carico di cittadini e imprese, a cominciare dall'Iva le cui clausole continuerebbero a essere sterilizzate.L'ipotesi è del tutto inverosimile e non per ragioni di infimi ...

RIPRESA?/ 'Super ammortamento e sblocca-cantieri valgono più di Cina e Flat tax' : Mentre si parla di Flat tax familiare, oggi dovrebbe essere approvato il decreto sblocca-cantieri. C'è anche un'altra misura importante e a basso costo

Flat tax - i numeri di Siri : "Impegno da 12 miliardi" : Un vertice che però non sembra essere andato giù ai Sottosegretari all'economia in quota CinqueStelle: Alessio Mattia Villarosa e, in particolare, Laura Castelli che in una nota ha affermato: "Al ...

Sondaggio Ipsos sulla Flat tax - le cifre che agitano Matteo Salvini : secondo gli italiani... : La Lega e Matteo Salvini sono tornati alla carica con la Flat tax e non intendono fare sconti agli alleati di governo grillini. Il Carroccio, infatti, punta sulla misura simbolo della coalizione del centrodestra, l'aliquota unica per tagliare la pressione fiscale. Ma sulla Flat tax, a DiMartedì di G

Flat tax - che effetti ha in busta paga? La simulazione - le domande e le risposte Video : La Lega spinge per la riforma delle aliquote Irpef. Ma quanto costa la misura? E chi ne beneficerà maggiormente? Il caso di tre famiglie con redditi da 39 mila a 48 mila euro

Flat tax - Tria incontra Siri e sottosegretari M5S insorgono : Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha incontrato il sottosegretario alle infrastrutture, Armando Siri, ideatore per la Lega della Flat tax che si basa sul reddito familiare. Un incontro che non è andato giù ai due sottosegretari all'economia del Movimento Cinque Stelle: Laura Castelli e Alessio Mattia Villarosa. Un confronto quello tra Tria e Siri che ha rinfocolato le polemiche accesissime sul tema da quando il leader del Carroccio, ...

Di Maio Flat tax non è in discussione - ma fare bene le stime : Di Maio: "Non ci sto al giochino che siamo noi che non vogliamo abbassare le tasse. Smentiamo che ci siano dissidi tra noi e gli alleati della lega".

Siri presenta a Tria la fase due della Flat tax da inserire nella prossima manovra. Castelli non chiude : "Pronti ad ascoltare tutte le proposte" : Incontro di due ore con al centro la flat tax tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, padre del progetto firmato Lega sulla fase 2 della tassa piatta da applicare ai redditi familiari. Il colloquio è servito per avviare il lavoro con la struttura del Mef per studiare la riforma nei tempi, non stretti, della legge di bilancio 2020.Dopo le polemiche del fine settimana, Tria aveva ...

“Flat tax ? Fa ridere i polli - noi cancelleremmo reddito per farla” lo afferma Brunetta : Brunetta si scaglia ancora contro il governo e sulla Flat Tax dice: “Fa ridere i polli” “Flat tax? Ma quale flat tax? Hanno speso tutto per reddito di cittadinanza e quota 100, ora non ci sono neanche gli occhi per piangere. E’ semplicemente una cosa ridicola, che fa ridere i polli“. Sono le parole pronunciate ai microfoni … Continue reading “Flat Tax ? Fa ridere i polli, noi cancelleremmo reddito per farla” lo ...

La Flat tax si farà è nel contratto di governo lo dice Luigi Di Maio : Nel contratto di governo c’è la Flat Tax quindi si farà lo afferma Luigi Di Maio Forze politiche diverse che, qualche volta, si confrontano. Ma il governo durerà quattro anni. Il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, il profilo dell’esecutivo giallo-verde lo descrive così. E interpellato dal Corriere della Sera, il capo politico del Movimento 5 … Continue reading La Flat Tax si farà è nel contratto di governo lo dice ...

Dalla Flat tax agli F35. Tutti i dossier che dividono il governo : L'ultimo in ordine di tempo è quello sulla Flat Tax alle famiglie, che ha visto, per la prima volta, contrapposto il partito di Matteo Salvini e il ministero dell'Economia. Ma, rinviata la decisione ...