Domenica in e gli ospiti del 24 marzo 2019 Anteprima Blogo

Domenica In - bomba delle figlie di Al Bano su Romina Power : 'Non abbiamo più una casa per colpa sua' : Nello studio di Domenica In , Cristel e Romina Carrisi rivelano particolari un po' scomodi su mamma, Romina Power . Ospiti di Mara Venier nel programma della Domenica pomeriggio su Rai 1, hanno ...

Domenica In - bomba delle figlie di Al Bano su Romina Power : "Non abbiamo più una casa per colpa sua" : Nello studio di Domenica In, Cristel e Romina Carrisi rivelano particolari un po' scomodi su mamma, Romina Power. Ospiti di Mara Venier nel programma della Domenica pomeriggio su Rai 1, hanno infatti rivelato di non avere più casa a Roma perché la madre la ha donata a un gruppo di buddisti. "C’è gen

Domenica In - Mara Venier trionfa negli ascolti. L'asso vincente delle famiglie vip : Ancora un trionfo per Mara Venier. La puntata di Domenica In di ieri 17 marzo 2019 ha ottenuto il 18% di share e un totale di 2.823.000 spettatori nella prima parte, mentre nella seconda 2.345.000 per il 16.5% di audience. La conduttrice ha tenuto incollati un’ampia fetta di telespettatori con la pu

Che tempo che fa - i dati degli ascolti di Domenica 17 marzo : Fabio Fazio vince - ma non ride : La puntata di Che tempo che fa di ieri 17 marzo ha ospitato volti di punta del mondo della politica e dello spettacolo come Laura Boldrini, Enrico Nigiotti, Patty Pravo e Ornella Vanoni. Il talk della domenica sera di Fabio Fazio ha tenuto incollati davanti al televisore 3.520.000 spettatori, ottene

Domenica In - Lino Banfi e la figlia Rosanna : "Deve venirti un cancro per avere spazio sui giornali?" : Lino Banfi torna in tv. Questa volta ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 17 marzo insieme alla figlia Rosanna. L'attore ha parlato della lunga battaglia combattuta dalla figlia contro il cancro, iniziata dieci anni fa e poi vinta. Parlando della malattia Rosanna ha affermato che, nel momento in cui il padre Lino annunciò pubblicamente la sua malattia, lei iniziò ad essere inondata di telefonate e richieste ...

Domenica in - le figlie di Al Bano e Romina : "Perché non facciamo carriera" : Dopo essere finito nella black-list delle personalità non gradite al Governo di Kiev , Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé e della sua famiglia. Ai microfoni di Domenica In, le figlie avute ...

Domenica in - le figlie di Al Bano e Romina lamentano di non avere una carriera per via dei loro genitori : Dopo essere finito nella black-list delle personalità non gradite al Governo di Kiev , Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé e della sua famiglia. Ai microfoni di Domenica In, le figlie avute ...

Tg La7 - saltano titoli e servizi. Paolo Celata : "Non è la nostra Domenica migliore" : Edizione delle 20 piena di imprevisti per il Tg La7. domenica sera alla guida del notiziario c’era Paolo Celata ed è stato proprio lui a dover fare i conti con una serie di problemi tecnici partiti fin dai titoli iniziali.Mentre leggeva le notizie il rullo si è inceppato, mostrando le immagini di Mario Marenco - scomparso all'età di 85 anni - al posto degli scontri in Francia ad opera dei gilet gialli. Inconveniente notato subito dal ...

“The Good Doctor”- La seconda serie alla Domenica sera su Raidue. Gli episodi - le trame. : The Good Doctor è stato il telefilm rivelazione dell’estate 2018. Andato in onda nei mesi estivi su Raiuno, ha ottenuto ascolti eccezionali, con punte anche del 30% di share. The Good Doctor | In onda su Raidue Inizialmente prevista da gennaio su Raiuno, il telefilm è stato però fortemente voluto da Carlo Freccero sulla sua […] L'articolo “The Good Doctor”- La seconda serie alla domenica sera su Raidue. Gli episodi, le trame. ...

Domenica In – Ventisettesima puntata del 17 marzo 2019 – Lino Banfi - le sorelle Carrisi - Red Canzian tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventisettesima puntata del 17 marzo 2019 – Lino Banfi, le sorelle Carrisi, Red Canzian tra gli ospiti. sembra essere ...

Lino Banfi e la figlia Rosanna a Domenica In : «Ti deve venire un cancro per far parlare di te?» : La puntata di Domenica In è dedicata ai papà, in vista della festa di martedì, e tra gli ospiti ci sono anche Lino Banfi con la figlia Rosanna. I due hanno parlato del loro rapporto e della loro famiglia, ma anche dei momenti difficili vissuti insieme. L’attore ha ricordato il “calvario” vissuto dalla figlia quando aveva 45 anni. L’attrice ha avuto un tumore al seno e si è sottoposta alla chemioterapia. Oggi è ...

Nancy Coppola/ Video - con la figlia Giulia 'per mio marito una gioia' - Domenica Live - : Nancy Coppola è diventata mamma della piccola Giulia: oggi in collegamento con Domenica Live ha voluto presentare la sua bambina!

Nancy Coppola a Domenica Live presenta la figlia Giulia : "Una bella gioia" (video) : Nancy Coppola, a 5 giorni dal parto, è riapparsa in tv, oggi, a 'Domenica Live', per far conoscere a tutti i fan, la sua secondogenita, Giulia, frutto dell'amore con il marito Carmine. Le telecamere del programma pomeridiano di Barbara D'Urso hanno seguito, da vicino, le fasi più emozionanti degli ultimi attimi prima dell'incontro d'amore tra la bimba ed i suoi genitori fuori dalla sala operatoria.prosegui la letturaNancy Coppola a Domenica Live ...

Lino Banfi e la figlia Rosanna a Domenica In : 'Ti deve venire un cancro per far parlare di te?' : La puntata di Domenica In è dedicata ai papà, in vista della festa di martedì, e tra gli ospiti ci sono anche Lino Banfi con la figlia Rosanna. I due hanno parlato del loro rapporto e della loro ...