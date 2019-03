Campionati Assoluti di sci alpino | Marsaglia è campione d’Italia | battuti Innerhofer e

Sci alpino – Campionati Italiani Assoluti di Cortina - Paris e Innerhofer super nelle due prove di discesa : Paris e Innerhofer fanno i migliori crono nelle due prove della discesa degli Assoluti di Cortina Dominik Paris non sembra ancora pago dei successi raccolti durante la stagione e si è presentato in prova a Cortina, sulla nuova pista Vertigine, con l’intenzione di far valere la legge del più forte. La pista che ospiterà le gare veloci maschili alle Finali di Coppa del mondo 2020 e ai Campionati del mondo del 2021 ha decretato oggi i ...

Sci alpino - domani scattano i Campionati Italiani Assoluti di Cortina : il programma completo : Al via i Campionati Italiani Assoluti di Cortina, Paris il protagonista più atteso: il programma dettagliato Il protagonista assoluto sarà senz’altro Dominik Paris, campione del mondo e fresco vincitore della Coppa di superG alle recenti Finali di Soldeu. Il carabiniere della Val d’Ultimo, 29 anni, ha appena portato a termine la miglior stagione della sua carriera, costellata da sette successi e altri tre podi nel circus di ...

Campionati Italiani Assoluti di Snowboard 2019 : venerdì 22 marzo la presentazione a Sacile : Tutto pronto per i Campionati Italiani Assoluti di Snowboard 2019: venerdì 22 marzo ci sarà la presentazione ufficiale a Sacile Mancano ormai pochi giorni al via dei Campionati Italiani Assoluti di Snowboard 2019, che si terranno a Piancavallo dal 25 al 31 marzo. C’é grande attesa per vedere all’opera gli azzurri ed i campioni internazionali che si cimenteranno sui tracciati della località dell’avianese, nelle quattro ...

Tennistavolo - Campionati Italiani Assoluti Bolzano 2019 : conferma di Giorgia Piccolin - torna a vincere Leonardo Mutti : Giorgia Piccolin si conferma campionessa d’Italia di Tennistavolo, ma quest’anno per la prima volta lo fa con le insegne dell’Esercito, mentre al maschile torna sul tetto nazionale Leonardo Mutti, dell’Aeronautica Militare, che in finale supera il fratello Matteo in maniera anche abbastanza netta. A Bolzano sono stati assegnati oggi i titoli del pongismo tricolore: nel torneo femminile Giorgia Piccolin (Centro Sportivo ...

Short track - Campionati Italiani Assoluti 2019 : titoli per Yuri Confortola e Martina Valcepina : A Courmayeur si sono svolti i Campionati Italiani 2019. Pronostici super rispettati: tra gli uomini il titolo è andato Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), mentre al femminile a trionfare è stata Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Confortola si è assicurato il titolo italiano dopo aver vinto le prove dei 1000 e dei 1500 metri e dopo essere salito sul podio (terzo posto) anche nei 500 e 3000 metri. Medaglia d’argento nella classifica Overall ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti indoor - Leonardo Fabbri sorprende nel lancio del peso : Per Fabbri, che abbatte la propria migliore prestazione italiana under 23 di 20,20, anche altri due lanci oltre il precedente record personale Un’emozione dopo l’altra nella giornata finale dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. È da urlo Leonardo Fabbri capace di scagliare il peso a 20,69, orizzonti che nella storia di questa specialità avevano raggiunto soltanto Alessandro Andrei (21,54) e Paolo Dal Soglio ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti indoor : il primo titolo è di Elena Vallortigara : Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona: Vallortigara alto tricolore, 1,92 ad Ancona È di Elena Vallortigara il primo titolo assegnato ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. Nell’anteprima dedicata al salto in alto, tra dj set e pubblico caloroso al Palaindoor, la vicentina dei Carabinieri con 1,92 migliora di due centimetri il primato personale indoor e anche l’1,90 dell’esordio di sabato scorso a Banska Bystrica, poi ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti indoor : Tamberi spettacolare ad Ancona - Gianmarco vola a 2 - 32 : Campionati Italiani Assoluti indoor: Tamberi a 2,32 ad Ancona Grande prestazione di Gianmarco Tamberi ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. Davanti al pubblico di casa l’azzurro supera 2,32 nel salto in alto al primo tentativo, seconda prestazione mondiale dell’anno dopo il 2,35 del giapponese Naoto Tobe, e migliore misura d’Europa. Gimbo, in un Palaindoor strapieno e mai così galvanizzato, migliora il primato ...

Atletica – Campionati Assoluti Indoor : al via il weekend tricolore di Ancona! : Al via i Campionati Assoluti Indoor di Atletica ad Ancona: grandi protagonisti Antonella Palmisano nella marcia e Ayomide Folorunso nei 400 metri Sono iniziati ad Ancona i Campionati Italiani Assoluti Indoor: primi titoli da assegnare, oggi, l’alto maschile e femminile. Tanti i protagonisti azzurri del weekend tricolore. Sabato 16 febbraio passerella sui 3000 di marcia per il bronzo mondiale ed europeo Antonella Palmisano (Fiamme ...

Short track - i convocati in preparazione dei Campionati Italiani Assoluti. Saranno 17 gli azzurri a Courmayeur : Archiviata la trionfale tappa di Coppa del Mondo di Short track di Torino, la compagine azzurra si appresta a vivere i Campionati Italiani Assoluti, che si terranno a Courmayeur il 23 e 24 febbraio. Per questo motivo i tecnici Anthony Barthell e Assen Pandov hanno optato per un ritiro che partirà oggi nella stessa località. L’elenco completo dei quindici atleti convocati sin da oggi per il ritiro: Mattia Antonioli (Esercito) Nicole Botter ...

Atletica - Campionati Italiani Assoluti indoor : Folorunso e Palmisano in gara ad Ancona : Tutto pronto per il weekend dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona: Ayomide Folorunso e Antonella Palmisano fra le protagoniste più attese Tante sfide al femminile per il weekend dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona (venerdì 15-domenica 17 febbraio), ultimo treno verso gli Europei indoor di Glasgow (1-3 marzo). Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) torna in pista alla ricerca del tricolore dopo i progressi delle scorse ...

Skeleton - Campionati Italiani Assoluti 2019 : titoli nazionali per Valentina Margaglio ed Amedeo Bagnis : Certe occasioni bisogna coglierle al volo, ed è quel che ha fatto Amedeo Bagnis che, approfittando dell’assenza di Joseph Luke Cecchini e Mattia Gaspari, ha vinto i Campionati Italiani Assoluti di Skeleton, disputati sulla pista austriaca di Igls. Quarto titolo consecutivo invece tra le donne per Valentina Margaglio. Nella gara maschile, con sei atleti al via, Amedeo Bagnis ha chiuso in 1’47″88 ed ha preceduto di ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti Indoor : Ancona ospita la 50ª edizione - più di 500 gli atleti in gara : In palio 26 titoli, con la novità della staffetta 4×400 che viene introdotta al posto della 4×200 metri Un traguardo importante per i Campionati Italiani Assoluti Indoor, che vivranno nel weekend ad Ancona l’edizione numero 50. Tre giornate di gare da venerdì 15, con l’apertura dedicata allo show del salto in alto, fino a domenica 17 febbraio. Sarà la dodicesima volta della massima rassegna nazionale in sala nel capoluogo ...

Lotta greco-romana - Campionati Italiani Assoluti 2019 : assegnati dieci titoli nazionali con Daigoro Timoncini a segno nei -97 kg : Si sono conclusi i Campionati Assoluti Italiani 2019 di Lotta greco-romana, disputatisi questo fine settimana al PalaPellicone di Ostia. dieci titoli nazionali assegnati nell’arco di due giorni molto spettacolari e ricchi di combattimenti di buon livello, tra cui la semifinale dei -97 kg tra Daigoro Timoncini e Nikoloz Kakhelashvili in cui ha avuto la meglio il tre volte olimpionico a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Timoncini si è ...