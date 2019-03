Silvio Berlusconi operato per un' ernia inguinale | parla il medico | ' Non lo si può fermare'

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Paura ieri per il noto politico del centrodestrache è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza per un'incarcerata. L'intervento è ben riuscito e lo staffpersonale spiega con soddisfazione che la sua convalescenza procede nel migliore dei modi possibili.L'intervento chirurgico per l'L'ex premierè costantemente impegnato nella sua attività politica, in particolar modo in questo periodo nel quale sta lavorando attivamente per la campagna elettorale delle elezioni regionali che si terranno in Basilicata domenica 24 marzo. L'uomo ieri ha quindi avuto una brutta disavventura, accusando un malore che lo ha costretto a cancellare all'improvviso gli appuntamenti già presi, e che lo ha portato d'urgenza all'Ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per curare ...

HuffPostItalia : Marco Travaglio su Silvio Berlusconi e la morte di Imane Fadil: 'Come Mussolini con Matteotti, come Andreotti con P… - marcotravaglio : INNOCENTE SARÀ LEI Ieri ho scritto che “sicuramente Silvio Berlusconi non ha ordinato il probabile avvelenamento di… - petergomezblog : Berlusconi: “Non ho mai conosciuto Imane Fadil” La bugia dell’ex premier smentita da sentenze e testimoni -