Roma | il leader cinese nella Capitale | ecco tutte le strade off-limits

Papa riceve leader dei Mormoni - domenica apre il tempio a Roma : Città del Vaticano, 9 mar., askanews, - Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Russell M. Nelson, presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, i cosiddetti Mormoni, a Roma ...

Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo Romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...

Roma - nel 2030 sarà "meno cattolica" ma senza altre leadership religiose : E cioè la rigenerazione urbanistica, l'economia della cultura, la green economy , la riforma degli assetti istituzionali, il trasferimento tecnologico. E ancora, la creatività giovanile, il ...

Parigi - ambasciatore rientra oggi a Roma. Loiseau : “Abbiamo ascoltato leader Italia rammaricarsi” : L'ambasciatore di Francia, Christian Masset, "riparte oggi per Roma" ha annunciato la ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. "Il presidente della Repubblica Italiana, Mattarella, ha telefonato al presidente Macron, si sono parlati, hanno detto insieme fino a che punto e' importante l'amicizia tra la Francia e l'Italia, a che punto i due paesi hanno bisogno uno dell'altro - ha proseguito la ministra -. Abbiamo anche ascoltato dei ...

Roma - Pallotta : "Zaniolo e Pellegrini saranno i nostri futuri leader" : La bella vittoria contro il Porto ha sancito, se ancora ce ne fosse bisogno, che Nicolò Zaniolo sarà il futuro della Roma . Lo ha confermato il presidente James Pallotta , parlando dagli Usa. "Zaniolo ...

Roma - De Rossi leader senza paura contro il Porto : «Sappiamo come comportarci» : La leadership di De Rossi si vede anche nell'appello alla curva Sud perché si possa ricomporre la frattura tra gli ultrà e Kolarov : «Sarei la persona più felice del mondo, perché mi sento un po' in ...

Sindacati a Roma - corteo con i leader : 'Governo esca da realtà virtuale e cambi rotta' : 'È meglio che il governo torni indietro perché altrimenti va a sbattere'. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo il corteo della manifestazione unitaria. 'Credo che ...

