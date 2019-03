optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Il discorso relativo allea 28, che ha principalmente interessato gli operatori telefonici nazionali (TIM,per la maggiore), sta conoscendo un ulteriore momento di stallo: iprevisti per gli utenti tarderanno ad arrivare, visto che il Consiglio di Stato, come riportato da 'la Repubblica.it', ha rimandato il tutto alla fine di maggio. Avremmo dovuto assistere ad una decisione da parte delle autorità componenti entro il 31 marzo, ma purtroppo così non sarà. I, confermato dal Tar del Lazio, erano stati congelati in attesa di conoscere la sentenza del Tribunale amministrativo. Mancala pubblicazione integrale delle ragioni (quelle relativa a TIM). Per questo motivo, Palazzo Spada non ha potuto confermare iprevisti per lea 28, rinviando tutto il discorso alla fine di maggio (anche quello, ormai ...

OptiMagazine : Rinviati ancora i rimborsi per bollette a 28 giorni di #Vodafone, #TIM, #WindTre e #Fastweb - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Bollette a 28 giorni, rimborsi ancora rinviati - Affaritaliani : Bollette a 28 giorni, rimborsi ancora rinviati -