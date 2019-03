sport.virgilio

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Davidnella giornata di mercoledì èto aper far visita ai suoi compagni dopo lo spavento per la botta in testa subita durante il match contro l'Udinese. Dopo essere stato ...

Yogaolic : RT @kisskissnapoli: BUONE NOTIZIE IN CASA NAPOLI: OSPINA TORNA A CASTELVOLTURNO DOPO IL GRANDE SPAVENTO DI DOMENICA SERA - kisskissnapoli : BUONE NOTIZIE IN CASA NAPOLI: OSPINA TORNA A CASTELVOLTURNO DOPO IL GRANDE SPAVENTO DI DOMENICA SERA… - Napolisport : Napoli: Ospina torna a Castel Volturno -