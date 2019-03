Mozambico,ciclone Idai: oltre 200 morti

Il presidente delNyusi, ha confermato che icausati daltropicale-che la scorsa settimana ha colpito anche Malawi e Zimbabwe-, sono200e ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale. Ieri dopo aver sorvolato le zone più colpite del Paese dell'Africa Australe, Nyusi aveva detto di temere che le vittime potessero essere almeno mille. Parlando dalla città portuale di Beira, distrutta quasi per intero da, Nyusi ha annunciato che dichiarerà l'emergenza nazionale.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

