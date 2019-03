Inter | Zhang senior arriva a Roma con Xi Jinping

Inter-Icardi - Zhang venerdì si incontra col giocatore : INTER ICARDI, Zhang interviene – Potremmo essere entrati nella settimana decisiva per chiarire il futuro di Mauro Icardi. L’attaccante ed ex capitano dell’Inter ha saltato le ultime 8 partite di campionato per i noti problemi col club nerazzurro e, alla fine, il presidente Zhang ha deciso di intervenire di persona. Ieri il giovane numero 1 […] L'articolo Inter-Icardi, Zhang venerdì si incontra col giocatore proviene da Serie A News ...

Inter - fine della crisi con Icardi : ci sarebbe il patto con il presidente Zhang : Il trionfo di ieri nel derby contro il Milan riporta il sereno in casa Inter. I nerazzurri, infatti, grazie a questo successo sono balzati al terzo posto in classifica con cinquantatré punti, superando proprio i rossoneri, ora a meno due e portandosi a più sei sulla Roma quinta. E proprio questo clima sereno potrebbe facilitare la fine del tormentone relativo al centravanti argentino, Mauro Icardi, che ormai da quasi un mese e mezzo è ...

Marotta: "Icardi? Resto ottimista" L'Inter risorge nel derby Spalletti duro con Icardi

Dopo il successo nel derby contro il Milan, vinto per 2-3, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha rivolto i suoi complimenti alla squadra Grande euforia in casa Inter dopo il derby vinto per 2-3 contro il Milan. Il presidente Steven Zhang è stato uno dei più contenti nel post partita e, Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha rivolto i suoi complimenti ai giocatori: "la vittoria nel derby è sempre speciale. Voglio

Inter - Bucchioni svela : Zhang furibondo con Icardi - Spalletti via : L’eliminazione in Europa League contro l’Eintracht Francoforte fa discutere non poco in casa Inter. I nerazzurri hanno dovuto affrontare il match di ritorno contro i tedeschi in piena emergenza. A far rumore però è stata soprattutto l’assenza di Mauro Icardi. L’ormai ex capitano ha continuato a lavorare a parte, non mettendosi a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Una situazione che sta cominciando a indispettire anche i ...

Il patron dell'Inter e del Jiangsu avrebbe infatti deciso di cambiare nome alla sua seconda squadra. Il Jiangsu Suning, club cinese di proprietà dello stesso gruppo che possiede l'Inter, potrebbe presto cambiare il proprio nome e diventare il "Jiangsu Inter", o meglio Jiansgu International Football Club.

Il caso Icardi è ancora in alto mare, a questo punto l'attaccante potrebbe anche non giocare mai più con l'Inter. Almeno questo filtra dai quotidiani, soprattutto dal Corriere dello Sport. Di certo non giocherà domani in Europa League contro l'Eintracht Francoforte e non giocherà nemmeno il derby. Scrive la Gazzetta: su Icardi c'era tutta un'altra aspettativa nel mondo Inter, almeno per l'ottimismo

E sul futuro dell'Inter 'Fin dall'inizio di questa avventura affascinante sono state chiare le nostre intenzioni, perchè l'Inter deve essere uno dei club di maggiore successo al mondo. Dobbiamo

Zhang carica l'Inter : 'Vogliamo vincere' : Fratelli del Mondo, dunque, non è soltanto un'idea. E' un modo di essere'. Europa League: Inter, chi tira i rigori? Brozovic discute con Perisic e lo sbaglia

Zhang carica l'Inter : «Vogliamo vincere» : La storia di un club che è stato più volte sul tetto d'Europa e del Mondo e che vuole tornare a essere protagonista insieme a tutti i suoi tifosi. Essere interista è una filosofia di vita che ti ...

Fin dall'inizio di questa affascinante avventura sono state chiare le nostre intenzioni, perché l'Inter deve essere uno dei club di maggiore successo nel mondo'. CRESCERE - 'Dobbiamo continuare a

Il presidente dell'Inter Zhang ha voluto mandare un messaggio all'ambiente ad una settimana dal derby di Milano che potrebbe valere molto in chiave Champions League. Il patron, parlando al sito ufficiale del club nerazzurro, ha punzecchiato Icardi pur senza nominarlo: "Ci sono dei valori unici

A quasi un mese dal caso scoppiato in seguito alla questione della fascia di capitano tolta all'attaccante argentino, è arrivato il momento di risolvere il tutto e iniziare di nuovo a far

La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Zhang abbia anticipato il rientro in Italia per stare vicino alla squadra in questa che sarà una settimana decisiva. ' E in un giorno come questo e in un momento