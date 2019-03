Google riceve una nuova multa dalla Commissione Europea | per 1 | 49 miliardi di dollari

Amazfit Maps permette di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps su Amazfit Pace - Stratos e Verge : Amazfit Maps è un'applicazione che permette di ricevere le indicazioni di navigazione di Google Maps direttamente sugli smartwatch Amazfit Pace, Amazfit Stratos e Amazfit Verge. Le indicazioni stradali inviate dall'app allo smartwatch comprendono il nome della via che si sta percorrendo, la distanza dalla prossima svolta, la distanza da percorrere e il tempo stimato necessario per giungere a destinazione. L'articolo Amazfit Maps permette di ...

La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la modalità scura e la percentuale di avanzamento : Google sta gradualmente introducendo il tema scuro in molte delle sue app e servizi e l'interfaccia di aggiornamento dei dispositivi Google Pixel è l'ultima a riceverlo, inoltre, alcuni utenti vedono anche una barra con la percentuale dell'avanzamento del processo di installazione. L'articolo La schermata di aggiornamento dei Google Pixel riceve la modalità scura e la percentuale di avanzamento proviene da TuttoAndroid.

Google Duo 47 riceve la possibilità di disegnare e aggiungere testo sui messaggi video : lo sviluppo dell'app Android continua con la versione 47 di Google Duo rivelando strumenti di disegno per personalizzare i messaggi video come in Instagram e Snapchat. Oltre a piccoli cambiamenti per la gestione dei contatti preferiti, la chiamata di gruppo sembra essere vicina a un lancio con questa versione dell'app con novità relative al blocco e alla sicurezza. L'articolo Google Duo 47 riceve la possibilità di disegnare e aggiungere testo ...

Google Chrome riceverà la protezione dai download drive-by : Storicamente, l'unico modo per evitare i download drive-by era bloccare radicalmente tutti i contenuti JavaScript su tutti i siti web per impedirne l'esecuzione. Google Chrome implementerà una funzione che farà esattamente questo, ma in un modo più intelligente. L'articolo Google Chrome riceverà la protezione dai download drive-by proviene da TuttoAndroid.