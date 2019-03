È arrivato il barista robot che prepara cocktail su misura

wired

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Ilin grado dire undietro l’altro firmato Makr Shakr sta per arrivare sul mercato. Entro la fine dell’anno sarà completato il suo sviluppo e comparirà nelle prima città: l’idea nasce proprio per dare vita a zone periferiche e desolate creando le condizioni per nuovi incontri (ma i potenziali usi sono tanti: immaginatelo per esempio in spiaggia o a un concerto).Nel frattempo nella clip qui sopra potete vedere come funziona Guido, il bar itinerante che invece dei baristi sfrutta due bracci meccanici per confezionare e servire le bevande, mentre la struttura si può spostare grazie a un sistema di guida autonoma.Realizzato dallo studio Carlo Ratti Associati, il sistema consente alle persone di scegliere tra oltre sessanta liquidi e ordinare il drink via app, per poi ritirarlo al bancone e pagare sempre via smartphone. Per evitare di servire ...

