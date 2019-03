Due Cicloni minacciano l’Australia

retemeteoamatori

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Le coste settentrionali dell’Australia, sono minacciate da duetropicali, denominati Trevor e Veronica.Ciclone Tropicale Trevor Trevor è un ciclone di categoria, ha di recente interessato il Queensland provocando numerosi danni nelle città di Cape York e Lockhart River.Official JTWC Forecast In queste zone ci sono stati diversi black-out e allagamenti dovuti alle ingenti precipitazioni, fin a 300mm in 24 ore.Attualmente Trevor, sta transitando sopra acque più calde e potrebbe intensificarsi nuovamente. Le attuali previsioni, stimano che possa raggiungere entro venerdì la categoria 4 con raffiche superiori ai 200km/h.La zona a rischio landfall da parte del Ciclone Tropicale, prevista per Sabato, è quella di Borroloola, nel Nord dell’Australia, fortunatamente poco abitata, la popolazione aborigena è ampiamente dispersa in piccole ...

