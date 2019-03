Così TomTom sta cercando di non fare la fine della Kodak

agi

(Di mercoledì 20 marzo 2019) C'era una volta TomTom, dominatore del mercato dei navigatori fino a diventarne sinonimo. Poi arrivano gli smartphone e Google Maps e la società va in affanno: in poco più di un anno, tra ladel 2007 e l'inizio del 2009, il titolo perde il 95% del proprio valore. Precipita da quasi 50 a meno di 2,3 euro. Le strade, a quel punto, diventano due: fallire come altri ex leader incapaci di tenere il passo dell'innovazione o trasformarsi. Essere quello cheè stata per la fotografia o cambiare le coordinate e destinazione.Davide e la guida autonoma Golia non è morto ma si è ritrovato Davide. Google Maps fa capo a una società da 825 miliardi di dollari capitalizzazione; TomTom di miliardi ne vale 2. Un anno e mezzo fa ha tagliato 136 posti di lavoro, abbandonato il mercato del wearable (nel quale si era tuffato senza successo) e venduto per un miliardo a Bridgeston la divisione ...

