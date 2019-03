Bollette 28 giorni | decisione slittata

Bollette a 28 giorni - rinviati i rimborsi : nessuna decisione prima di maggio : Arriva un rinvio per i rimborsi delle Bollette a 28 giorni: il Consiglio di Stato ha rimandato a fine maggio la decisione sull'obbligo per gli operatori telefonici di rimborsare gli utenti che hanno pagato le Bollette a 28 invece che con cadenza mensile. Il Consiglio di Stato ha optato per il rinvio in attesa delle motivazioni delle sentenze del Tar del Lazio.Continua a leggere