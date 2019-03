Aerei, Trump nomina Dickson a guida Faa

Il presidente Usahato un ex manager di Delta Air Lines,, alladella Faa (Federal Aviation Administration), l'autorità Usa per l' aviazione, travolta da critiche dopo l'incidente che ha coinvolto il Boeing 737Max della Ethiopian Airlines. Mentre la maggioranza dei Paesi al mondo ha immediatamente messo a terra i Boeing 737Max avviando inchieste,l'amministrazioneha tergiversato, aprendo solo oggi un dossier sull'accaduto. Ladidovrà essere confermata dal Senato.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

