Totò Martello | I migranti a Lampedusa sono i benvenuti Salvini? In mare non

(Di martedì 19 marzo 2019) La nave Mediterranea è vicina alla costa di, il sindaco dell'isola la può vedere dalla finestra del suo ufficio: "alla fonda a poco più di un miglio dalla costa. Noi siamo qui che li aspettiamo. Se arrivano...", dice Totòall'AdnKronos. Non c'è stato, al momento, nessun contatto, tra il Comune e l'imbarcazione con a bordo 49. "Se c'è bisogno del nostro intervento - continua- noi interveniamo". E ricorda che "non c'è un' ordinanza di chiusura dei porti, che mi risulti".Sulla direttiva emanata dal ministro dell'Interno: "So che la nuova circolare del ministroè stata trasmessa in nottata alle autorità, ma innon esistono le circolari. Se hai bisogno e se c'è bisogno io chiedo di entrare, insomma, mi devi fare entrare. E basta".

