Sky | ufficiale giudiziario sequestra parte dei macchinari | network non reintegra

(Di martedì 19 marzo 2019) I lavoratori licenziati iniziano a vincere le cause, ma ilnon procede ai reintegri e ai rimborsi delle mensilità. Così, tocca all’andare in sede aredei, per un valore pari a circa 300mila euro. Gli emissari del tribunale questa mattina hanno fatto visita agli uffici romani di Sky Tg24, posizionati da qualche tempo di fronte Palazzo Montecitorio, in ottemperanza alle istanze presentate da quattro lavoratori licenziati più di un anno fa dopo essersi rifiutati di spostarsi nella sede di Milano. I trasferimenti erano stati previsti daltelevisivo all’interno della riorganizzazione aziendale avviata nel 2016, che ha coinvolto in tutto 153 lavoratori. Alla base del piano di trasformazione aziendale, la progressiva chiusura degli studi romani di via Salaria e il trasferimento delle attività nella sede di Milano. A distanza di ...

