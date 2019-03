Sanità in Lombardia | la svolta di Fontana | soldi agli Irccs

Mafie in Lombardia - Forte : “Non ci sono settori immuni”. Dalla Chiesa : “Nuovi interessi in Sanità e turismo” : “Non ci sono settori totalmente immuni dalle organizzazioni criminali e questo dà la dimensione di quanta economia buona viene sottratta ai cittadini lombardi”. È questo l’allarme lanciato questa mattina Dalla Presidente della Commissione “Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità” Monica Forte nel corso della presentazione del secondo rapporto di ricerca sul “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia”. Una ricerca condotta da ...

Mafie in Lombardia - il rapporto : “Le mani dei clan sullo smaltimento rifiuti - Sanità - farmacie e case trasformate in B&B” : La gestione dello smaltimento rifiuti con 260 discariche incendiate in due anni, l’acquisto di appartamenti da trasformare in bed and breakfast, la gestione delle farmacie e l’infiltrazione nella sanità. Sono i settori dell’economia legale dove Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra si sono ormai stabilmente infiltrate in Lombardia. Lo evidenzia il secondo rapporto sulla presenza mafiosa nella Regione settentrionale, redatto ...