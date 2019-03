Migranti - nave Ong a Lampedusa. Stop di Salvini : sono i centri sociali. Di Maio : no a nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

Migranti : Nave Jonio al vaglio della Procura di Agrigento : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - La situazione della Nave Jonio è al vaglio della Procura di Agrigento che sta valutando se aprire un fascicolo sulle comunicazioni via radio tra la Guardia di Finanza, che al'alba aveva intimato l'alt alla Nave di Mediterranea, e il capo missione Luca Casarini. Al mome

Migranti - nave Mare Jonio arrivata a Lampedusa : divieto di sbarco - : L'imbarcazione della Ong Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso 49 persone, è a Sud dell'isola al riparo dal maltempo. Gdf a bordo. Il sindaco: "Il nostro porto è aperto". Salvini a Sky Tg24: "La ...

Migranti : Nave Jonio - fatto scendere un giovane malato di polmonite : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Come chiesto dal capo missione della Nave Jonio Luca Casarini, un giovane migrante è stato evacuato dalla Nave e fatto arrivare alla Guardia medica di Lampedusa per essere curato. Rimangono così 48 Migranti a bordo della Nave di Mediterranea alla fonda dell'isola di La

Migranti. La nave Mare Jonio è vicino a Lampedusa - ma c'è il divieto di sbarco : Da due anni siamo stati cancellati dalla geografia politica del governo italiano. Ci autogestiamo completamente".

Migranti. Salvini 'In Italia non mettono piede. Mare Ionio nave dei centri sociali' : ROMA - 'Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde così ...

Migranti : Mediterranea - 'per Salvini è nave centri sociali? La gentilezza fa paura...' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Per il ministro Salvini la Mare Jonio è la nave dei centri sociali? Capisco il bisogno di semplificare la bellezza e capisco che una realtà così bella e chi usa il linguaggio della gentilezza faccia paura...". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba, la portavoce

Nave Ong ferma a largo di Lampedusa con 49 Migranti : divieto di sbarco : La Nave Mare Jonio della ong italiana Mediterranea Saving Humans , ha soccorso 49 persone, tra cui 12 minori, al largo della Libia ora chiede il permesso di approdare a Lampedusa. Ma il ministro dell'...

Nave di Ong italiana soccorre 49 Migranti nel Mediterraneo : La Nave "Mare Jonio" ha effettuato la sua quarta missione di salvataggio, durante la quale ha soccorso un gommone in avaria con a bordo 49 migranti. Tuttavia, l'attività di questa Ong potrebbe concludersi prematuramente, tenendo conto di quanto annunciato dal Viminale nelle ultime ore. Il Ministero dell'Interno, infatti, ha diramato una nota ufficiale nella quale ha anticipato che Matteo Salvini dovrebbe firmare a breve una direttiva volta ad ...

La nave “Mare Jonio” con a bordo 49 Migranti si mette a riparo dal maltempo a sud di Lampedusa : divieto di sbarco : E’ arrivata a Lampedusa la nave ‘Mare Jonio‘ della Ong Mediterranea Saving Human, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a sud dell’isola per mettersi a riparo dal maltempo. Ma al momento, come conferma all’AdnKronos il capo missione Luca Casarini, da lì “non si possono ...

Migranti - Salvini : "No allo sbarcoE' una nave dei centri sociali" : Matteo Salvini dice no alla richiesta della nave Mare Ionio di avere un porto per far sbarcare i 49 Migranti soccorsi ieri davanti alla Libia. "E' una nave dei centri sociali, a nome di questa nave sta parlando Luca Casarini, andate a guardare i suoi precedenti sociali Segui su affaritaliani.it

Migranti - nave Ong Mare Jonio a Lampedusa. Sindaco : «Sbarchino». No di Salvini. Di Maio : non sarà nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il Sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

