ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019)ha rivelato in un’intervista a Repubblica di esser stato a mangiare dail giornoche si togliesse la vita. Lo chef stellato è stato trovato senza vita nel garage della casa dei suoi genitori il 17 marzo scorso. Il cuoco e il fotografo erano amici da quarant’anni e insieme avevano scritto anche due libri. “Mi è sembrato ildi sempre, attento, gentile. Non mi ero assolutamente accorto che ci fosse qualcosa che non andava. Abbiamo parlato e scherzato come facciamo di solito”, ha detto“Abbiamo parlato un po’ di tutto. Del fatto che uno dei suoi figli si sarebbe sposato a settembre”, ha raccontato il fotografo spiegando di non aver avuto nessun sentore di quello che sarebbe accaduto:non gli è sembrato infatti né stanco né stressato. “Andare da lui trasmetteva quiete, non aveva ...

Maryeterngif : SI E UCCISO IL GRANDE CHEF LUCIANO ZAZZERI AVEVA 63 ANNI - ATTORI ATTRICI MUSICISTI PERSONAGGI CELEBRI MORTI- DEAD - TutteLeNotizie : Luciano Zazzeri morto, Oliviero Toscani: “Ero da lui la sera prima del suo suicidio” - Innofabio : Un grande #chef stellato ci lascia, una parte della nostra #Italia -