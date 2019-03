La Procura di Agrigento sequestra la nave Mare Jonio

Migranti : caso Jonio - Procura Agrigento apre inchiesta contro ignoti : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - La Procura della Repubblica di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sul caso della nave "Mare Jonio", della Ong Mediterranea.

Migranti : Nave Jonio al vaglio della Procura di Agrigento : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - La situazione della Nave Jonio è al vaglio della Procura di Agrigento che sta valutando se aprire un fascicolo sulle comunicazioni via radio tra la Guardia di Finanza, che al'alba aveva intimato l'alt alla Nave di Mediterranea, e il capo missione Luca Casarini. Al mome

Agrigento - la Procura vuol vederci chiaro sul rischio crolli lungo la statale 640 : ".https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/03/13/news/Agrigento_la_Procura_vuol_vederci_chiaro_sul_rischio_crolli_lungo_la_statale_640-221431479/?ref=search

Sicurezza : con decreto Salvini stop a migranti volontari in Procura Agrigento (2) : (AdnKronos) - Valerio Landri, direttore della Caritas diocesana di Agrigento, preferisce non commentare, ma si limita ad annunciare all'Adnkronos che domani andrà in Procura "per la firma dell'intesa". Che, con ogni probabilità, salterà. I sei ragazzi hanno saputo dei problemi burocratici e non nasc

Decreto Salvini - stop a migranti 'volontari' in Procura Agrigento : Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) stop ai giovani richiedenti asilo volontari che da domani avrebbero dovuto iniziare a prestare servizio negli uffici della Procura di Agrigento. I sei ragazzi, tutti diciannovenni, e sbarcati in Italia non ancora diciottenni, grazie a una intesa t

Decreto Salvini - stop a migranti 'volontari' in Procura Agrigento : di Elvira Terranova, stop ai giovani richiedenti asilo volontari che da domani avrebbero dovuto iniziare a prestare servizio negli uffici della Procura di Agrigento. I sei ragazzi, tutti diciannovenni,...

Sei richiedenti asilo lavoreranno alla Procura di Agrigento : è quella che ha accusato Salvini : I sei richiedenti asilo lavoreranno negli uffici giudiziari e si occuperanno dello smistamento di faldoni e documenti.Continua a leggere