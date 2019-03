Instagram sta provando a diventare anche un sito di e-commerce

Sorpresa! Instagram diventa Amazon : perché è una buona idea. O forse no : Esperienza personale: qualche settimana fa, mentre scorrevo le foto di Instagram, mi sono innamorata di una schiscetta componibile. La foto era tra quelle consigliate, un negozio che evidentemente aveva pagato per delle inserzioni sulla piattaforma e che infatti rimandava – per l’acquisto – a un link nella descrizione. Ero decisa a prenderla ma da buona timorosa dell’ignoto non volevo farlo su siti che non conoscessi già. Quindi ho ricercato lo ...

Instagram sempre più vicina allo shopping : arriva il checkout in-app : Acquistata nel 2012 da Facebook per un miliardo di dollari, Instagram sta cercando di attirare sempre più aziende offrendo degli strumenti utili per il commercio. Proprio durante le scorse ore, è stato annunciato un aggiornamento che introdurrà una vera e propria rivoluzione per il celebre social network dedicato alle foto e ai video. Gli sviluppatori […] L'articolo Instagram sempre più vicina allo shopping: arriva il checkout in-app ...

Svolta e-commerce per Instagram : negli Usa si potrà comprare direttamente sul social network : Adidas, Dior, Nike, Prada, Burberry, H&M, Michael Kors, Oscar de la Renta e Zara sono alcuni dei grandi marchi che potranno essere acquistati direttamente su Instagram. Lo annuncia oggi il noto social ...

Tra pochi mesi potrete fare acquisti su Instagram con un solo click : Svolta eCommerce per Instagram, che sfida Amazon e eBay: permetterà agli utenti di acquistare i prodotti direttamente sulla piattaforma. Il test parte dagli Usa e il pagamento potrà essere fatto con le principali carte di credito e PayPal. "Le persone non devono più aprire un browser quando vogliono acquistare - spiega Instagram -. E con le loro informazioni di pagamento tenute al sicuro in un unico luogo, possono acquistare ...

Instagram - è svolta : nuovo pulsante 'acquista' nell'interfaccia : Roma, 19 mar., askanews, - svolta su Instagram, il social network multimediale ha annunciato la possibilità di effettuare acquisti direttamente dall'interfaccia utente. Compare infatti il nuovo ...

Arriva la funzione "checkout". Ecco come Instagram farà concorrenza ad Amazon : Da Adidas a Dior, da Nike a Prada. Negli Stati Uniti si potrà comprare direttamente sul social network

Briatore : dedica su Instagram a Nathan Falco e messaggio alla Gregoraci : Briatore dedica un dolce messaggio su Instagram a Nathan Falco e scrive ad Elisabetta Gregoraci. La coppia si è separata dopo dieci anni d’amore, ma ad unirli ancora è Nathan, il figlio nato nove anni fa a cui entrambi sono legatissimi. La showgirl e l’imprenditore hanno deciso di mantenere un rapporto sano e amorevole anche dopo la separazione per il bene del bambino e sembrano esserci riusciti perfettamente. Lo dimostra il post ...

Charles Leclerc : Ferrari - padre e Instagram. Chi è il pilota : Charles Leclerc: Ferrari, padre e Instagram. Chi è il pilota Chi è Charles Leclerc Il giovane pilota monegasco è al suo secondo anno in Formula 1. Il ventunenne è passato al team Ferrari dopo l’anno di ambientamento in Sauber. Sta a lui ora dimostrare quanto vale e se il suo passato nella Ferrari Driver Accademy lo ha preparato a scrivere la storia della F1. Charles Leclerc: Carriera Charles iniziò la sua carriera nei kart nel 2005 ...

Daniel Ricciardo : fidanzata - Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault : Daniel Ricciardo: fidanzata, Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault Chi è Daniel Ricciardo Daniel Joseph Ricciardo, nato il 1 luglio 1989 a Perth, è un pilota australiano di origini italiane. Dopo il buon campionato disputato alla Red Bull, passa quest’anno in Renault, per cercare di ripetersi e magari puntare al titolo mondiale. Daniel Ricciardo: Carriera A nove anni sale sopra sopra al kart, supportato dal padre Joe, che ...

Alice De Bortoli : età - Instagram e fidanzato. Chi è ne Il Collegio : Alice De Bortoli: età, Instagram e fidanzato. Chi è ne Il Collegio Chi è Alice de Bortoli Veste sempre rosa, colore che adora, ed è una star sul web. Non si tratta de La Pantera Rosa ma della 14enne Alice De Bortoli. La ragazza, che nonostante la giovanissima età vanta già 282mila followers sul social network Instagram, è la nuova entrata de Il Collegio. Il Collegio è un docu-reality in onda su RaiDue in cui un gruppo di adolescenti di ...

Balotelli sbotta su Instagram : "Basta c....te!" : Nella notte di Ligue 1 è andata in scena una della sfide più sentite di Francia: PSG-Marsiglia . La partita è terminata 3-1 in favore dei padroni di casa. A far parlare di sè però è stato Mario ...

Fedez scrive per errore il numero di Valentina Ferragni su Instagram : Fedez, inconsapevolmente, ha lasciato a disposizione degli utenti del web il numero di telefono di sua cognata, la sorella di Chiara Ferragni, Valentina. Resosi conto dell'errore, il rapper ha cancellato la scritta dopo un minuto. Il numero è rimasto in rete davvero poco, ma alcuni fan hanno notato l'errore del loro beniamino. Il numero di Valentina è apparso in uno screenshot di una conversazione su Whatsapp tra lo stesso Fedez, la moglie e la ...

Ospina - la moglie su Instagram dopo l'incidente : 'Grazie a Dio - siamo già a casa' : 'David ora sta molto meglio, siamo già tornati a casa e siamo più tranquilli aspettando che tutto passi totalmente. Grazie per tutti i messaggi di sostegno che sono arrivati', ha rassicurato Lady ...

Giulia De Lellis 'in love' su Instagram : la foto fa sognare i fan dei 'Damellis' : È bastata la foto di un cuore che si è formato sull'asfalto, accompagnata dalla scritta "In love", a riaccendere il gossip su Giulia De Lellis e la sua movimentata vita sentimentale. Il post che la romana ha condiviso su Instagram poche ore fa, infatti, secondo molti sarebbe riferito al riavvicinamento che c'è stato tra lei e Andrea Damante nelle ultime settimane; dopo aver rotto con Irama, infatti, l'influencer è stata paparazzata per ben due ...