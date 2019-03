Ecco la Nazionale Sarda | 7-1 al ' Resto dell' Isola'

Nazionale - tanta Juventus : Kean e non solo - Ecco i convocati di Mancini : Nazionale – Finalmente torna la Nazionale. Tante sorprese e tanta Juve tra i nomi scelti dal CT Azzurro. Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Rientra tra i convocati anche Moise Kean, centravanti della Juventus, e il portiere Perin. Fuori Rugani, mentre sono stati chiamati Bernardeschi, Bonucci e Chiellini. […] More

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Sentirò Juantorena a fine stagione. Vettori può tornare in Nazionale. Giovani? Ecco cosa fare…” : ESCLUSIVA OA SPORT – Una telefonata allunga la vita, recitava un vecchio spot di un noto gestore telefonico. La telefonata ci sarà, appena finito il campionato della Lube Civitanova. Gianlorenzo “Chicco” Blengini si armerà di gettoni e alzerà la cornetta come era solito fare Massimo Lopez nel suddetto famoso spot e comporrà il numero di Osmany Juantorena e a quel punto tutto il mondo della pallavolo resterà col fiato sospeso, come il ...

Cile : Ecco Cerro Dominador - il simbolo dell’ambiziosa transizione energetica nazionale [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : Ecco tutte le pioniere che hanno rivoluzionato il mondo delle auto : Cos’hanno in comune specchietti retrovisori, strisce di margine della carreggiata e indicatori di direzione? Oltre a essere elementi abituali della nostra quotidianità, hanno tutti un comune denominatore: sono stati inventati da donne. pioniere che, con le loro innovazioni, hanno plasmato il settore automobilistico aprendo la strada alle generazioni successive. Queste donne, con talento e coraggio, hanno rivoluzionato il mondo dei ...

Festa internazionale della Donna 2019 e Donne pioniere : Ecco le dichiarazioni di Simonetta di Pippo della UNOOSA : Oggi a Brindisi in occasione della Festa internazionale dedicata alle Donne, la visita alla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Simonetta di Pippo direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA). Occasione anche per partecipare all’evento intitolato “Donne pioniere“. “Non faccio mai troppa differenza tra uomini e Donne – ha dichiarato ...

Festa Internazionale della Donna 2019 : Ecco come conservare al meglio la mimosa : I prezzi delle mimose sono aumentati all’ingrosso del 370% in una sola settimana per raggiungere il valore di 0,80 euro al chilo alla vigilia dell’8 marzo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle quotazioni Ismea sul mercato di Roma. Saranno circa 12 milioni i ramoscelli regalati in occasione della Festa delle Donna con l’importo che – sottolinea la Coldiretti – sale ulteriormente per la vendita al dettaglio su valori ...

Festa internazionale della donna 2019 : Ecco le più belle IMMAGINI - GIF - VIDEO - CITAZIONI e FRASI per fare gli auguri di “Buona Festa della Donna” : 1/46 ...

Cupra : Ecco la Ateca Special Edition dal Salone Internazionale di Ginevra [GALLERY] : 1/8 ...

Lamborghini : Ecco la supercar da pista presentata al Salone Internazionale di Ginevra [GALLERY] : 1/8 ...

Intrigo internazionale che incontra Inception : Ecco il nuovo film di Christopher Nolan! : ...pensare che l'ultima produzione di Nolan Dunkirk - colossal da 100 milioni di dollari di costo e senza alcun attore di grido se non Tom Hardy in un ruolo secondario - ha incassato in tutto il mondo ...

Fiat presenta la Centoventi : Ecco le immagini dal Salone Internazionale di Ginevra [GALLERY] : 1/14 ...

Olimpiadi Italiane di Astronomia 2019 : Ecco l’elenco dei giovani ammessi alla Finale Nazionale : Il 14 e 15 febbraio si è svolta la Gara Interregionale 2019 delle Olimpiadi di Astronomia. Le giurie delle dieci sedi e il Comitato Organizzatore hanno ora portato a termine tutte le valutazioni degli elaborati e hanno selezionato 80 studenti (20 per la categoria Junior 1, 30 per la categoria Junior 2 e 30 per la categoria Senior), ammessi alla Finale Nazionale 2019. I finalisti hanno dovuto superare due selezioni molto difficili. Gli iscritti ...

Ginetta - la supercar inglese da 320km/h che sarà presentata al Salone Internazionale di Ginevra : Ecco “PREZZI” - FOTO e VIDEO : 1/22 ...

Alfa Romeo : Ecco le novità “Racing” del Salone Internazionale di Ginevra 2019 [GALLERY] : 1/4 ...