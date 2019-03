blogo

(Di martedì 19 marzo 2019)Daglirecord alle facce che il più delle voltesempre le stesse. Quello del pubblico daè un tema caldissimo ed è addirittura diventato bollente dopo la denuncia partita in diretta dall’ex ‘La scorsa settimana l’esponente dei Cinque Stelle era ospite a Quarta Repubblica, quando improvvisamente ha interrotto Nicola Porro per una rivelazione: “Posso dire una cosa? Quando c’era la pubblicità delle persone del pubblico mi hanno detto ‘ci devi scusare, volevamo applaudire te, ma qui glice li comandano, siamo pagati per venire qua’”.: "Glinei". L'exall'di Quarta Repubblica (Video) pubblicato su TVBlog.it 19 marzo 2019 18:29.

ilfoglio_it : Il metodo Iene applicato alla Tav. Il teatrino dei grafici senza fonte del grillino Dino Giarrusso e le cattive abi… - borrelliluigim : 'APPLAUSI A COMANDO NEI TALK-SHOW' La denuncia dell’ex Iena Dino Giarrusso [GUARDA IL VIDEO] - tvblogit : Dino Giarrusso: 'Gli applausi nei talk sono monipolati'. L'ex iena all'attacco di Quarta… -