Daniel Ricciardo : fidanzata - Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault : Daniel Ricciardo: fidanzata, Instagram e carriera. Chi è il pilota Renault Chi è Daniel Ricciardo Daniel Joseph Ricciardo, nato il 1 luglio 1989 a Perth, è un pilota australiano di origini italiane. Dopo il buon campionato disputato alla Red Bull, passa quest’anno in Renault, per cercare di ripetersi e magari puntare al titolo mondiale. Daniel Ricciardo: Carriera A nove anni sale sopra sopra al kart, supportato dal padre Joe, che ...

Daniel Ricciardo F1 - GP Australia 2019 : “Risposte incoraggianti nella seconda settimana di test - ma non sappiamo ancora valutare la nostra posizione” : Il primo weekend di gare della stagione di Formula 1 si è aperto come di consueto a Melbourne (Australia) con la conferenza stampa dei piloti del giovedì, anche se l’incontro con i media è stato certamente condizionato dalla terribile notizia della morte del Race Director Charlie Whiting all’età di 66 anni per un embolia polmonare. Uno dei protagonisti più attesi di questa prima tappa della stagione è certamente il beniamino del ...

F1 - Mondiale 2019 : Daniel Ricciardo e la nuova avventura in Renault - missione in giallo ricca di incognite : “The Honey Badger”, il Tasso del miele. L’animale più impavido del mondo che non ha paura di nulla. Daniel Ricciardo ama definirsi in questo modo, accostandosi a questa simpatica bestiola che è raffigurata anche sulla parte posteriore del suo casco e qualche mese fa è stato davvero “impavido” quando ha deciso di sposare la causa della Renault. Il matrimonio dell’australiano con la Red Bull era sostanzialmente ...

F1 – Daniel… Avocado : Ricciardo cambia cognome - il VIDEO del baby fan alla vigilia del Gp d’Australia diventa virale : Daniel Ricciardo diventa Daniel… Avocado: il VIDEO del baby fan in Australia diventa virale Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica mattina, alle ore 6.10 italiane, si disputerà il primo Gp della stagione 2019 di F1. Tutti in Australia per una grande sfida a quattro ruote, che regalerà sicuramente tanto spettacolo ed emozioni uniche. Tra i piloti da tenere d’occhio c’è sicuramente Daniel Ricciardo, che ...

F1 – Daniel Ricciardo incuriosisce i fan : “nuovo casco? Sarà un’opera d’arte funky - lo svelerò a Melbourne” : Daniel Ricciardo incuriosisce i fan prima dell’esordio a Melbourne: nella sua Australia, il pilota Renault svelerà il nuovo casco che spiega essere una sorta di ‘opera d’arte funky’ Daniel Ricciardo conclude i test di Barcellona all’ottavo posto. Tutto sommato un buon piazzamento per il pilota Renault che guarda con fiducia all’esordio stagionale a Melbourne, nella sua Australia. Per il gran premio di ...

F1 - nuovo look e sorriso contagioso : le prime FOTO di Daniel Ricciardo con i colori Renault : Il team di Enstone ha pubblicato sui propri canali social le prime FOTO di Daniel Ricciardo con addosso la tuta Renault Daniel Ricciardo è ormai calato al 100% nella nuova avventura con la Renault, scuderia che ha puntato con decisione su di lui dopo la scadenza del suo contratto con la Red Bull. Un’esperienza elettrizzante e carica di aspettative per l’australiano, stuzzicato dal progetto del team principal Cyril Abiteboul, ...