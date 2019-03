Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi col Portogallo

Luca Bruno : «Mi ha sorpreso non veder pubblicata in Italia la mia foto del gesto di Cristiano Ronaldo» : L’unica immagine che contiene la notizia C’è una fotografia, almeno noi ne abbiamo trovata soltanto una, che porta con sé la notizia del gesto provocatorio di Cristiano Ronaldo davanti ai tifosi dell’Atletico Madrid al termine di Juventus-Atletico finita 3-0 in Champions. È la Champions che certifica la provocazione di Ronaldo nei confronti dei tifosi avversari. È con ogni probabilmente l’unica immagine che non si sofferma ...

Portogallo - Cancello esalta Cristiano Ronaldo : “fa la storia di ogni club in cui gioca - rende tutto più facile” : Il portoghese ha parlato del suo compagno di squadra in conferenza stampa, usando parole al miele nei suoi confronti Ha la fortuna di giocarci insieme sia nel club che in Nazionale, per questo motivo Joao Cancelo conosce benissimo le qualità di Cristiano Ronaldo. Marco BERTORELLO / AFP Il terzino portoghese ha parlato del proprio compagno di squadra direttamente dal ritiro del Portogallo, incensando le sue qualità non solo come giocatore, ...

La foto di Cristiano Ronaldo che provoca i tifosi dell’Atletico Madrid (foto Ansa che in Italia non vediamo) : provocazione ai tifosi non rilevata dalla Uefa La notizia di ieri è che la Uefa sta indagando su Cristiano Ronaldo e sul suo gesto alla fine della partita vinta dalla Juventus 3-0 contro l’Atletico Madrid. Un gesto che i media e i giornali Italiani – oggi lo ha fatto in maniera patente la Gazzetta dello Sport – paragonano a quello di Simeone all’andata. Non è proprio la stessa cosa. Innanzitutto non è lo stesso gesto, ma ...

Cristiano Ronaldo a Madrid apre una clinica per il trapianto di capelli : Il calciatore Cristiano Ronaldo a Madrid ha appena inaugurato un centro per il trapianto di capelli, ciglia e barba di cui è socio al 50%. Un business che promette di fruttare milioni, e che il calciatore ha messo nelle fidate mani di Georgina Rodriguez. In jeans e camicia bianca, CR7 era professionale e rilassato allo stesso tempo, per la cerimonia di avvio del suo nuovo progetto. Immancabile al suo fianco la bella Georgina, perfettamente a suo ...

Bernardeschi : 'Follia squalificare Cristiano Ronaldo. Spero diventare simbolo dell'Italia' : II pensiero della notte magica di Champions contro l'Atletico che lo ha visto protagonista è vivo più che mai. "Credo che la testa sia fondamentale, gira tutto intorno a quella, anche a livello fisico"...

Cancelo esalta Cristiano Ronaldo : “ha fatto la storia del Portogallo” : “Cristiano non deve dimostrare nulla a nessuno, ha fatto la storia del Portogallo e di ogni club in cui ha giocato”. Sono le dichiarazioni di Joao Cancelo, compagno di squadra dell’attaccante alla Juventus. “Con i tre gol che ha segnato e’ stato fondamentale per la nostra vittoria, ma tutta la squadra ha fatto un lavoro eccellente – ha dichiarato Cancelo in conferenza stampa -. Chi ha visto la partita sa ...

Cristiano Ronaldo - Fabrizio Biasin : la giustizia Uefa adesso si attacca al c... : Volendo seguire le regole elementari, partiamo dalla notizia: l' Uefa ha aperto un' inchiesta sull' esultanza di Cristiano Ronaldo nella gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, quella delle mani poste nella zona pelvica a simulare il gesto del «vieni qua che ti mostro la mercanzia» contornato tra

Bernardeschi difende Cristiano Ronaldo : “folle squalificarlo! Abbiamo fatto la storia” : Bernardeschi ha preso le difese del compagno ed amico Cristiano Ronaldo in vista della sentenza Uefa sulla sua esultanza contro l’Atletico Madrid “Per il rischio squalifica di Cristiano Ronaldo credo che non vadano aggiunte parole, è abbastanza folle. E’ stata una esultanza, un gesto, e credo che alla fine si chiuderà lì“. Federico Bernardeschi si esprime così sul rischio squalifica per l’attaccante della ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non dovrebbe essere squalificato dall'Uefa : Nella giornata di ieri l'Uefa ha annunciato un'indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il giocatore della Juventus dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid ha esultato ripetendo il gesto che fece Simeone nel match di andata. I media spagnoli si sono immediatamente scatenati dicendo che CR7 voleva provocare il pubblico spagnolo. Dunque l'Uefa ha deciso di aprire un'indagine per capire che tipo di sanzione comminare al fenomeno portoghese. I ...

McGregor e la disciplina di Cristiano Ronaldo : 'A 34 anni è ancora in grado di stupire' : Da una stella del mondo MMA a una del calcio, il passo è breve: "Siamo entrambi atleti con grande senso della disciplina nei rispettivi sport" aggiunge McGregor. Che nelle sue considerazioni ha ...

Certi amori non finiscono - Cristiano Ronaldo tende la mano alla città di Madrid : 'mi ha dato tanto...' : Il suo centro del mondo adesso è Torino, dove segna e diverte con la maglia della Juventus addosso. AFP/LaPresse In Spagna Cristiano Ronaldo ci è tornato ieri per presentare Insparya , centro di ...