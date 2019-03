Congresso famiglie | il cardinale Parolin ' D accordo sulla sostanza | non sulle modalità'

Il Congresso delle famiglie che sta scaldando gli animi (non solo a Verona) : Verona si prepara ad ospitare, dal 29 al 31 marzo, il World Congress of Families, un Congresso sulla famiglia che rischia di trasformare Verona per qualche giorno in un teatro di guerra ideologica. La manifestazione ha avuto il benestare del Ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, le cui idee su temi come diritti degli omosessuali e aborto sono note, e conterà tra i partecipanti anche il Ministro degli Interni Matteo ...

Congresso delle famiglie - Di Maio : “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” : “Al Congresso di Verona non ci andrà nessuno del Movimento cinque stelle. E’ un Congresso lontano anni luce dal Movimento, ci vede divisi dalla Lega. Non andiamo a festeggiare il Medioevo a Verona come purtroppo fa una parte di questo governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Pomeriggio 5. L'articolo Congresso delle famiglie, Di Maio: “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pulsioni gay «riparabili» e aborto «cannibale». Chi sono i relatori stranieri al Congresso delle Famiglie di Verona : Tra i relatori del Congresso ci sono diversi esponenti stranieri che hanno espresso posizioni che hanno innescato forti critiche. Ad esempio Dmitri Smirnov, arciprete della Chiesa ortodossa russa, ha ...

Congresso delle famiglie a Verona - il Cardinale Pietro Parolin d'accordo sulla sostanza - Sky TG24 - : Il segretario di Stato Vaticano commenta il meeting che si svolgerà dal 29 al 31 marzo. Un evento che fa discutere anche la maggioranza e che, per ora, risulta patrocinato da Palazzo Chigi. "Non ci ...

Congresso famiglie - cardinale Parolin : “Condividiamo la sostanza - non le modalità dell’evento” : Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin ha detto che la Chiesa appoggia solo in parte l'evento di Verona: "Siamo d'accordo sulla sostanza, non sulle modalità". Pillon: "Non commento le parole del cardinale Parolin, ha già introdotto il 12mo World Congress Families (WCF), è stato già ospite di questa realtà".Continua a leggere

Pena di morte ai gay e aborto «cannibale». Le idee estreme al Congresso delle Famiglie : A Verona (29-31 marzo) via al World congress of families. Sul palco salirà anche Salvini ed il ministro-promotore Fontana. Polemiche per le posizioni estremiste dei relatori su gay e aborto

