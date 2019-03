Aprilia | Rivola | ' Ducati? Regole siano uguali per tutti ma non togliete vittoria a Dovi'

sport.sky

(Di martedì 19 marzo 2019) ... " Non è credibile che nessuno insi sia accorto che quella appendice genera carico aerodinamico, visto che stiamo parlando del reparto corse forse più evoluto del mondo negli studi di ...

piaggio_vespa_ : Tutta #Aprilia Racing ricorda Charlie #Whiting, il suo carisma, la sua etica, la sua umanità mancheranno a tutti gl… - srose93 : Massimo Rivola: #MotoGP told Aprilia Ducati-style winglet was illegal - dimacla651 : Se il'regolamento' prevede la 'rivola' credo sia inutile,se cosi' non fosse ce un buco amministrativo e non solo, i… -