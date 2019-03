Appello da Roma | cerco i compagni dell' orfanotrofio di Caulera

Romano Prodi alla campagna delle bandiere. Ampia adesione all'Appello per il 21 marzo : Esporre alle finestre le bandiere d'Italia e d'Europa il 21 marzo, inizio della primavera e giorno di San Benedetto, patrono d'Europa. Un appello promosso da Romano Prodi, a cui hanno aderito Confindustria e i tre maggiori sindacati confederali, oltre a molte altre associazioni - Fondazione Achille Grandi, Circolo Fratelli Rosselli, Koiné, L'Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà, Sant'Egidio, Acli e ...

Roma - la sindaca Raggi : “Contenta che Salvini abbia accolto il mio Appello per il daspo ai tifosi violenti” : Roma, la sindaca Raggi: “Contenta che Salvini abbia accolto il mio appello per il daspo ai tifosi violenti, ci vedremo a breve. Non è possibile che ad ogni partita internazionale la città debba prepararsi a scenari apocalittici. Bisogna tagliare qualunque connessione tra tifosi e barbari. Anche quei turisti che si permettono di fare quel che vogliono a Roma devono essere puniti. Derby di Roma la sera? Non mi preoccupa assolutamente”. Sulla ...

Primarie Pd 2019 - videoAppello di Romano Prodi : "Andate a votare" - Sky TG24 - : Domenica si sceglie il nuovo segretario. "Dobbiamo andare in tanti a votare per dare forza a colui che sarà eletto", dice l'ex premier. E tra i motivi per cui bisogna partecipare aggiunge: "L'Italia ...

Appello ai Presidenti delle Conferenze Episcopali mondiali riuniti a Roma per mettere all'ordine del giorno il tema del celibato preti e ... : "I vari movimenti di preti sposati del mondo trovino il modo di mettersi in contatto e produrre una lettera comune ai Presidenti di tutte le Conferenze Episcopali mondiali chiedendo che il tema sia ...

Francesca - 14enne scomparsa da Roma/ L'Appello 'È a Napoli con un ragazzo più grande' : E' scomparsa Roma una ragazzina di 14 anni di nome Francesca, scappata a Napoli per stare assieme ad un ragazzo più grande di lei

Beppe Grillo a Roma : mano tesa a Salvini - 'scAppellotto' a Di Maio : Contestato ieri sera da ex-attivisti M5s, "Ci hai traditi, ci hai venduti a Casaleggio, siete diventati portavoce di Salvini", Beppe Grillo in trasferta a Roma forse cerca di arginare l'avanzata della ...

Da Guaidó un Appello a Roma «Ascoltate gli italiani che vivono qui» : Il leader dell’opposizione chiede al governo di unirsi subito agli altri Stati europei. «Tutte le possibilità di dialogo si sono esaurite»

Flavia Vento - il suo Appello a Matteo Salvini : “A Roma neanche una discarica per la differenziata - che schifo! Pensaci tu” : Da qualche tempo ormai, i cittadini della Capitale devono fare i conti con bidoni stracolmi di spazzatura e rifiuti abbandonati sui marciapiedi, come dimostrano le foto che circolano sui social. Una situazione che ha fatto indignare anche Flavia Vento, che si è unita al coro delle lamentele sull’inadeguatezza del servizio di raccolta dei rifiuti, puntando il dito contro la sindaca Virginia Raggi, e ha lanciato un appello al ministro ...

Reggio Calabria - consigliere di Forza Italia risponde all’Appello con il saluto romano e sussurra : “A noi” : Durante l’appello nell’aula dell’assemblea per la verifica del numero legale, il consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Calabria, ex candidato sindaco, Lucio Dattola, ha risposto col saluto romano e un “a noi” pronunciato a bassa voce. Il gesto, ripreso da una telecamera, è stato definito “gravissimo, inqualificabile e inaccettabile” dal sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd). “Ancora più grave – ha ...

Roma : ridotta in Appello pena ad Antonio Ciontoli - da 14 a 5 anni : Roma – Sentenza ridotta in appello per Antonio Ciontoli, a processo per la morte di Marco Vannini, il ragazzo deceduto nel 2015 dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava nella villetta della famiglia della fidanzata, Martina. In primo grado Antonio Ciontoli era stato condannato a 14 anni. La sentenza e’ stata pronunciata pochi minuti fa in Corte d’Assise a Roma. Confermati i tre anni di pena, con ...

'Non chiudete la Sala Trevi' - Appello dell'associazione 100autori al Ministero della Cultura e al Comune di Roma : Ministero della Cultura e Comune di Roma trovino una soluzione per il Cinema Trevi di Roma, che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. È l'appello dell'associazione 100autori che sottolinea: 'La ...