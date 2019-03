Un Nindies Showcase è stato annunciato per il 20 marzo

eurogamer

(Di lunedì 18 marzo 2019) Nintendo haun nuovoin arrivo il prossimo 20, riporta Nintendolofe.Come possiamo vedere, il nuovo evento primaverile svelerà, come ci suggerisce il nome, una carrellata di titoli indie in arrivo sulla celebre piattaforma Nintendo Switch.La presentazione, della durata di 30 minuti, andrà dunque in diretta il prossimo 20a partire dalle ore 17:00.Leggi altro...

NintendoItalia : Alle 17:00 del 20/03, segui il #Nindies Showcase di @NintendoAmerica per 30 minuti di informazioni sui titoli indie… - orangarura : RT @NintendoItalia: Alle 17:00 del 20/03, segui il #Nindies Showcase di @NintendoAmerica per 30 minuti di informazioni sui titoli indie in… - SerialGamerITA : Nindies Showcase Spring 2019: annunciato il nuovo Nintendo Direct dedicato agli indie -