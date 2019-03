Trono Over | Roberta si dichiara per Riccardo | la reazione di lui

Uomini e donne - Trono Over spoiler : Ida confessa a Riccardo di amarlo ma lui le dice 'no' : Una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne è avvenuta lo scorso 13 marzo e quanto accaduto lo vedremo probabilmente nel corso di questa settimana su canale a partire dalle 14,40. Da quanto si apprende dal sito 'Il Vicolo delle news', si tornerà a parlare della vicenda legata a Gemma e Rocco, con un'accesa discussione tra la dama torinese e l'opinionista Tina Cipollari. Mentre una coppia uscirà insieme dal programma di Maria De ...

U&D Trono Over : Gemma sotto accusa - Ida ancora innamorata di Riccardo : Mercoledì 13 marzo si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studio Elios di Cinecittà (Roma). Protagonista indiscusse sono state Gemma Galgani e Ida Platano, due dei volti più amati del trono over. Lite tra Gemma e Rocco Scendendo nel dettaglio, Gemma si è seduta al centro dello studio per parlare della sorpresa che gli aveva fatto Rocco al castello. Come ricorderete la donna aveva rifiutato di far l'amore con lui dopo che aveva ...

Uomini e Donne : Roberta del Trono Over replica alle critiche dopo lo schiaffo a Riccardo : Uomini e Donne Trono Over: Roberta Di Padua replica alle critiche dopo lo schiaffo a Riccardo Guarnieri Roberta Di Padua al Trono Over è stata spesso chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi per parlare dei suoi sentimenti per Riccardo Guarnieri. La sua frequentazione con il cavaliere, iniziata con i migliori propositi, non […]

UeD - Pamela ha lasciato il Trono Over : il saluto della dama al programma : UeD, Pamela Barretta ha lasciato il Trono Over con Stefano Torrese: le parole dopo il programma Pamela Barretta e Stefano Torrese del Trono Over di Uomini e Donne hanno ufficialmente lasciato il programma. Sono stati i due diretti interessati a far capire di essere pronti a iniziare una nuova avventura lontano dalle telecamere. Nel corso […]

Trono Over : Roberta svela perché ha dato uno schiaffo a Riccardo : Roberta Di Padua del Trono Over: “Ho avuto un fortissimo moto di rabbia” Il Trono Over è quel luogo dove la fauna più disparata si incontra e molto spesso si scontra. E’ il caso di Roberta Di Padua che nelle scorse puntate di Uomini e Donne si è così infuriata nei confronti di Riccardo Guarnieri che si è sentita in dOvere di alzarsi dalla sedia e di dargli un sonoro schiaffo. A Uomini e Donne Magazine ha svelato perché ha ...

Trono Over - Roberta : motivo dello schiaffo a Riccardo e retroscena su Ida : Trono Over, Roberta Di Padua dopo lo schiaffo a Riccardo: retroscena su Guarnieri e Ida Lo schiaffo che Roberta ha dato a Riccardo nello studio del Trono Over ha lasciato tutti a bocca aperta. La dama del parterre femminile ha infatti agito di grande impulsività di fronte alle parole dell'uomo. In ogni caso, sono tanti […]

Anticipazioni U&D - Trono Over del 13 marzo : David e Cristina escono dal programma : Avantieri è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, dove al centro di tutte le scene abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e la coppia formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino. La prima, infatti, ha annunciato nuove importanti rivelazioni su Rocco Fredella e la sorpresa al castello, e i secondi hanno stupito tutti uscendo insieme dal programma. Le bugie di Rocco Nel dettaglio, vi segnaliamo che il 13 marzo è ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani fuori dal Trono Over? : Gemma Galgani fatta fuori dal Trono Over di Uomini e Donne? L’indiscrezione Dopo anni di lacrime, amori, felicità, scherzi, litigi con Tina Cipollari, Gemma Galgani sarà fatta fuori da Uomini e Donne? L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signorini, secondo cui anche Maria De Filippi non saprebbe come comportarsi con la dama del Trono Over di Uomini e Donne: “In molti sono pronti a ...

Anticipazioni Trono Over : Ida Platano lascia Uomini e Donne : Ida Platano abbandona il Trono Over di Uomini e Donne: c’entra Riccardo Guarnieri Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa circostanza, come riportato da IlVicolodelleNews.it, una dama ha preso una decisione che ha lasciato tutto il pubblico in studio senza parole, conduttrice compresa. Difatti Ida Platano ha annunciato la sua intenzione di voler abbandonare Uomini e Donne. Il motivo? ...

Anticipazioni Trono Over : è nata una nuova coppia - le accuse di Gemma : Trono Over Anticipazioni: Gemma accusa Rocco, David innamorato di Cristina Il 13 Marzo 2019 si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Come sempre si è partiti da Gemma. Il Vicolo delle News racconta che la dama è tornata a parlare della sorpresa al castello ricevuta da Rocco. Secondo la […]

Trono Over : Ida pronta a voltare pagina dopo Riccardo? L'indizio : Uomini e Donne Trono Over: Ida Platano dice addio a Riccardo Guarnieri? L'ultimo gesto della dama sembra parlare chiaro Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo sentito Ida Platano affermare di essere decisa a voltare pagina dopo Riccardo Guarnieri. La dama, che al Trono Over è tornata per rimettersi in gioco, ha tentato più […]

Anticipazioni Uomini e donne : troppe liti nel Trono Over - De Filippi valuta provvedimenti : Dame e cavalieri del Trono Over di Uomini e donne si rendono spesso protagonisti di alcuni gesti spesso ai limiti del trash. L'ultima vicenda che ha fatto discutere a inizio settimana è stato il ceffone che Roberta Di Padua ha rifilato a Riccardo Guarnieri, dopo che lui ha dichiarato di non essere più interessato a lei. Ma anche in passato ci sono state azioni analoghe, che in varie occasioni hanno coinvolto Tina Cipollari e la sua storica ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi furiosa con i volti del Trono Over : provvedimenti in arrivo : I protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne iniziano a infastidire Maria De Filippi. La conduttrice del dating show sarebbe ormai sempre più stufa delle continue liti che avvengono in studio. ...

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli del Trono Over : "Io ci voglio credere" : Pomeriggio 5, Lucia Bramieri presenta il fidanzato Gianluca Mastelli: dichiarazioni d'amore Lucia Bramieri ha trovato l'amore al fianco di Gianluca, un ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo averne parlato nello studio di Pomeriggio 5 alcune settimane fa, l'ex concorrente del Grande Fratello ha portato il suo uomo da Barbara d'Urso. I […]