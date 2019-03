Taranto | bimba muore di cancro a 5 anni | al cugino di 16 toccò la stessa sorte

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Si chiamava Marzia Rebuzzi e aveva cinque. È l’ultima bambina diuccisa da un tumore. Un cognome, purtroppo, tristemente noto alla cronaca: Alessandro Rebuzzi, suo, è morto alcunifa per fibrosi cistica, di cui l’inquinamento è una concausa, ed è diventato uno dei simboli della lotta per unamigliore. Il nome di Marzia e la sua storia sono stati raccontati dall’associazione Genitori Tarantini nella pagina Facebook che raccoglie le testimonianze di famiglie che hanno perso un bambino a causa dell’inquinamento o che lottano perché i propri figli non debbano essere colpiti dallo stesso problema.“E volata in cielo un’altratarantina, aveva cinque. Marzia Rebuzzi – ha scritto l’associazione sul social network – era ricoverata al Bambin Gesù di Roma ed era la nipotina di Aurelio (papà di Alessandro Rebuzzi, ndr). Oggi la città dovrebbe essere ...

