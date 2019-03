Pensioni | via libera al riscatto della laurea over 45 e ai navigator per il rdc

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Ancora novità dal decretone in esame alla Commissione Lavoro alla Camera che sta ultimando l'iter parlamentare per poi passare al Senato per il viadefinitivo e la successiva conversione in legge. Come ormai molti sanno, l'emendamento sugli esodati è stato bocciato per viamancanza di risorse finanziarie.Ok dalla Camera aldegli anni diIntanto, molte proposte presentate dalle varie forze politiche sono state approvate: daldegli anni di, alla corresponsionepensione di cittadinanza in contanti, agli accordi raggiunti con le regioni per l'assunzione deie all'estensione del cosiddetto reddito di cittadinanza a favore delle famiglie con disabili. Stando a quanto riporta il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", infatti, tra gli impegni rispettati dai partiti di maggioranza rientrano numerose misure riguardante i disabili, il ...

