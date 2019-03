Pena di morte in Italia | uno studente veneto su due si dichiara a favore

DIARIO USA/ Pena di morte - perché l'America è infedele alla sua promessa? : Sia i liberali che i conservatori, in America nessuno ha quasi mai contestato la Pena di morte, adesso la California si ribella

La California ferma la Pena di morte - esecuzioni sospese per 737 detenuti : Il governatore dello stato americano ha deciso di fermare la pena di morte per tutti i detenuti già condannati e in attesa dell'esecuzione della sentenza. "Uccidere intenzionalmente un'altra persona è sbagliato " ha dichiarato Gavin Newsom. Critiche di Trump: "Le famiglie delle vittime non sono contenti e neanche io"Continua a leggere

California - il governatore sospende la Pena di morte : 'Contraria ai nostri valori' : Il governatore della California, Gavin Newsom, si è impegnato negli ultimi tempi in una delicata e difficile lotta per far si che venissero sospese le pene di morte durante tutto il suo mandato. La California è lo stato americano con il maggior numero di persone recluse nel braccio della morte, ad oggi 737 sono in attesa. Il nuovo ordine interromperà tutte le esecuzioni riguardanti i detenuti tuttora imprigionati in attesa di esecuzione e ...

California - governatore sospende la Pena di morte e blocca 737 esecuzioni : “Ingiusto e discriminatorio” : Il governatore della California ha sospeso la pena di morte. Con questa decisione, il democratico Gavin Newsom ha bloccato temporaneamente le esecuzioni per i 737 detenuti nel braccio della morte dello Stato che si affaccia sul Pacifico, dei quali 25 hanno presentato invano tutti i possibili ricorsi. “La pena capitale è discriminatoria, ingiusta e contraria ai nostri valori fondamentali”, sono le parole del governatore, anticipate ...

Il governatore della California firma la moratoria sulla Pena di morte 'Contraria ai nostri valori' : 'Non credo che una società civilizzata possa affermare di essere leader nel mondo finché il suo governo continua ad approvare l'esecuzione premeditata e discriminatoria della sua gente', ha detto ...

