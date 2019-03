Paolo Brosio eliminato? Video | Luca Vismara | ' è risorto' | Isola dei Famosi 2019

Paolo Brosio ELIMINATO?/ Video - litiga con tutti i naufraghi - Isola dei Famosi 2019 - : Dopo la nomination ha litigato un po' con tutti, ma al centro degli attacchi di PAOLO BROSIO c'è soprattutto Luca Vismara, Video, Isola dei Famosi 2019,

Isola dei Famosi 2019 : Paolo Brosio ’sculaccia’ Aaron Nielsen : Paolo Brosio 'sculaccia' Aaron Nielsen - Isola dei Famosi 14 “Esultanza particolare” per Paolo Brosio all’Isola dei Famosi 2019. Nel corso del 51esimo giorno di permanenza su Playa Uva, il giornalista di Asti ha tentato nuovamente di pescare in compagnia di Marco Maddaloni ed Aaron Nielsen e si è lasciato sopraffare dalla gioia quando è finalmente riuscito nel suo intento. Appena ha pescato un piccolo pesce, Paolo ha ...

Isola dei famosi 2019 : Bettarini e Capparoni perdono il coltello - la prima pesca di Paolo Brosio : Paolo Brosio, dopo 40 giorni in Honduras, cattura, per la prima volta, un pesce. I suoi compagni di spedizione sono Marco Maddaloni e Aaron Nielsen. Il giornalista, colto da un momento di euforia,denuda il figlio della Nielsen battendogli le chiappe con le mani.prosegui la letturaIsola dei famosi 2019: Bettarini e Capparoni perdono il coltello, la prima pesca di Paolo Brosio pubblicato su Gossipblog.it 18 marzo 2019 16:34.

Isola dei famosi - anticipazioni decima puntata : Luca Vismara e Paolo Brosio in nomination. Sfida con sorpresa per due naufraghi : Questa sera in prima serata su canale 5, la decima puntata dell' che seguiremo come sempre in diretta su . In nomination ci sono Luca Vismara e Paolo Brosio e per due nafraghi arriva una Sfida con ...

Isola dei Famosi - Paolo Brosio fuori controllo : con due naufraghi finisce malissimo : Paolo Brosio è in grossa difficoltà all’Isola dei Famosi. Il naufrago non ha digerito la nomination ed è molto abbacchiato. Non solo. Ha discusso animatamente con Luca Vismara e Sarah Altobello, definita la sosia italiana di Melania Trump. Tutto è partito da un futile motivo ma si sa, all'Isola le e

Isola dei Famosi - Paolo Brosio furioso : gli frugano in borsa mentre è in acqua - lui li sbrana : Ci sono cose che a Paolo Brosio non devono toccare. I suoi occhiali da sole per esempio. Ecco perché il naufrago dell'Isola dei Famosi 2019 è andato su tutte le furie. mentre il giornalista era in acqua, Sarah Altobello ha preso i suoi occhiali da sole custoditi in una sacca. Il motivo? I concorrent

Isola 14 - Paolo Brosio si arrabbia con Vismara : “Furbo e scorretto!” : Paolo Brosio contro Luca Vismara all’Isola dei Famosi: cosa è successo Forse la fame o forse la stanchezza, o ancora perchè i naufraghi iniziano a sentire il profumo della vittoria, i litigi a L’Isola dei Famosi sono all’ordine del giorno. Paolo Brosio ha attaccato Luca Vismara, il quale ha ritenuto il suo comportamento altezzoso: “Fa il furbo, non c’è correttezza. Siamo alla guerra fra bande”. Secondo Brosio ...

Isola dei Famosi - Paolo contro tutti : il gesto che ha infastidito Brosio : Paolo Brosio arrabbiato all’Isola dei Famosi: il particolare gesto che lo ha fatto restare male Paolo Brosio questa volta si è davvero arrabbiato e non poco. Il naufrago dell’Isola dei Famosi non ha mandato giù una particolare scelta presa dal resto del gruppo. Ricordiamo che i concorrenti hanno deciso di restare senza fuoco per dare […] L'articolo Isola dei Famosi, Paolo contro tutti: il gesto che ha infastidito Brosio ...

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio discute con i compagni perché hanno preso i suoi occhiali per accendere il fuoco : All'Isola che non c'è, Betterini sottolinea di come Riccardo Fogli si leghi maggiormente alle persone che lo aiutano, facendolo mangiare durante la permanenza all'Isola. A La Isla Bonita, intanto, Soleil parla con Riccardo e discutono sull'alleanza nata tra Caspar e Bettarini durante la loro permanenza da solitari. prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Paolo Brosio discute con i compagni perché hanno preso i suoi occhiali per ...

