Ong italiana soccorre un gommone con 50 naufraghi | Diteci dove dirigerci

Migranti - l’Ong italiana soccorre 50 persone in mare : Viminale annuncia direttiva anti-Ong : La nave mare Jonio, l'Ong italiana della missione Mediterranea, ha soccorso 50 Migranti nelle acque Sar libiche: si trovavano su un gommone in avaria. Ora l'imbarcazione fa rotta verso l'Italia, chiedendo un porto sicuro dove sbarcare. Intanto il Viminale annuncia l'arrivo di una direttiva per "stoppare le azioni illegali delle Ong".Continua a leggere